Чем Кремль запугивает Зеленского?

Внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ), инициированное Украиной в ответ на обвинения в обстреле объектов энергетической инфраструктуры на оккупированных Россией территориях Донбасса, завершилось без каких-либо договоренностей.

ТКГ не домовилась про припинення вогню, російські представники продовжили наполягати на відповідальності України за обстріли і фактично підтримали рішення маріонеткової влади "народних республік" привести "збройні сили" у режим найвищої бойової готовності.

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При цьому обурення в російського представника в ТКГ Бориса Гризлова викликала не тільки позиція України, а й позиція представників ОБСЄ, "які також не реагували на звернення Донецька і Луганська". Тобто міжнародні структури теж не змогли побачити міфічні українські обстріли. І це в черговий раз нагадує про провокацію, яка може бути приводом до нової серйозної конфронтації. Адже і Друга світова війна почалася з інсценованого гітлерівцями "польського нападу" у Гляйвіці. І війна Радянського Союзу з Фінляндією почалася після організованого СРСР обстрілу власної території, в якому звинуватили фінів.

Гризлов говорить не про Україну, а "київську сторону"

Лексика Бориса Гризлова в його заяві за підсумками засідання ТКГ взагалі заслуговує на спеціальний аналіз – це серйозний індикатор. Гризлов взагалі не говорить про Україну, про українську делегацію, українську сторону на переговорах. Він каже про Київ, Донецьк та Луганськ. Про "київську сторону" на переговорах.

Саме такою була лексика російських чиновників 2014 року, після втечі з країни Віктора Януковича. Кремль відмовляє Україні в суб'єктності, зрівнює легітимне державне керівництво з владою окупованих територій. І вже одним цим може виправдати можливий напад на Україну – при тому, що в російській інтерпретації не Росія, а Україна – тобто Київ – виступає в ролі агресора, який руйнує інфраструктуру і житловий фонд у Донецькій і Луганській областях.

Відомий рецепт від Путіна

При цьому Гризлов чітко артикулює, що повинен зробити Зеленський, щоб зупинити ескалацію на Донбасі. І це відомий рецепт від Путіна – "прямий діалог Києва і Донбасу". Той самий рецепт, який нав'язується українському керівництву з перших днів після окупації Донбасу.

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Уже неодноразово доводилося писати, що цей прямий діалог зовсім не призведе ні до припинення війни, ні тим більше до відновлення територіальної цілісності України. Але він дозволить Кремлю наполягати на "внутрішньому конфлікті", домагатися зняття санкцій з Росії, зафіксувати існування на території України "трьох урядів" – у Києві, Донецьку та Луганську. І домагатися відмови України від європейської і євроатлантичної інтеграції.

Москва намагається домогтися цього за всяку ціну. Однією із спроб було створення "консультативної ради", в якій повинні були розмовляти на паритетних засадах представники України та окупованих територіях, а Росія, Німеччина, Франція і ОБСЄ перебувати в ролі посередників. Але тепер, коли ця авантюра провалилася, Кремль лякає Володимира Зеленського "режимом найвищої бойової готовності" окупантів в епоху коронавірусу.

Джерело: Радіо свобода