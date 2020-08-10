Чем опасны открытые окна и как защититься: полезные советы
Желание проветрить комнату в летний жаркий день может привести к плачевным последствиям. Ведь открытое окно интересует наших домашних любимцев. Об опасности и как избежать их – читайте в нашем материале.
Теплое время года – это не только отпуска, развлечения и много других приятных эмоций, но и опасность для ваших детей, животных и дома. Подробнее об опасностях и что делать, чтобы не произошло ничего плохого – читайте в материале 24 канала.
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Грабители
Несмотря на то, что в мире царит эпидемия коронавируса, многие из нас проводят отпуск в другом городе или стране. Поэтому это лучшее время для квартирных воров, а окно является наиболее уязвимым местом в защите дома. Особенно для жителей 1 – 2-х этажей.
Обычное окно, без дополнительной защитной фурнитуры, можно отрыть за считанные секунды и вообще без шума.
Что сделать, чтобы защитить квартиру от воров
- На окна ставят решетки или стальные противовзломные цапфы, которые замыкают створки по всему периметру.
- Специальная ручка с ключом выдерживает большую нагрузку и препятствует перемещению фурнитуры.
- Пластина от высверливания препятствует высверливанию ручки с уличной стороны.
Грабители легко взламывают пластиковые окна / Фото: vmersine.com
Опасность для детей
Кроме грабителей, опасность может быть совсем рядом. Если оставить открытое окно, оно заинтересует ваших детей. Ежегодная печальная статистика говорит, что из-за неосмотрительности взрослых десятки детей выпадают из открытых или плохо закрытых окон.
Базовые правила, которые помогут защитить ваших детей
- не оставляйте маленьких детей без присмотра;
- установите средства детской защиты, блокирующие открывание окон;
- москитные сетки не выдерживают веса ребенка, поэтому полагаться на них нельзя;
- расположите мебель так, чтобы у ребенка не было легкого доступа к окнам;
- проветривайте форточками;
- объясните ребенку опасность открытых окон.
Дети и окна / Фото: apostrophe.uа
Домашние животные и окна
Ежегодно в летний период времени частыми "гостями" ветеринарных клиник становятся владельцы котов. У котов нет ключиц, поэтому их логика работает следующим образом: если пролезает мордочка, тогда пролезет и туловище. Это работает и с окнами.
Желание кота выйти из окна, открытого на проветривание, может закончиться трагедией. Головой и передними лапами он пролезет, но задними лапами не сможет оттолкнуться, окажется в ловушке, зажатым окнами. Самостоятельно кот не сможет выбраться из ловушки, а длительное сдавливание тела – может стать причиной серьезных травм или удушья.
Также большую опасность могут представлять настежь открытые окна, ведь любимец может убежать или разбиться, выпрыгнув из окна.
Что делать, чтобы защитить кошек
- можно использовать средства детской защиты;
- установить специальные фиксаторы, которые закрепляют ширину открытия окон;
- установить специальную решетку, которая способна выдержать вес четвероногого.
Коты могут погибнуть, застряв в окне / Фото: tvc