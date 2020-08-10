Желание проветрить комнату в летний жаркий день может привести к плачевным последствиям. Ведь открытое окно интересует наших домашних любимцев. Об опасности и как избежать их – читайте в нашем материале.

Теплое время года – это не только отпуска, развлечения и много других приятных эмоций, но и опасность для ваших детей, животных и дома. Подробнее об опасностях и что делать, чтобы не произошло ничего плохого – читайте в материале 24 канала.

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Грабители

Несмотря на то, что в мире царит эпидемия коронавируса, многие из нас проводят отпуск в другом городе или стране. Поэтому это лучшее время для квартирных воров, а окно является наиболее уязвимым местом в защите дома. Особенно для жителей 1 – 2-х этажей.

Обычное окно, без дополнительной защитной фурнитуры, можно отрыть за считанные секунды и вообще без шума.

Что сделать, чтобы защитить квартиру от воров

На окна ставят решетки или стальные противовзломные цапфы, которые замыкают створки по всему периметру.

Специальная ручка с ключом выдерживает большую нагрузку и препятствует перемещению фурнитуры.

Пластина от высверливания препятствует высверливанию ручки с уличной стороны.

Грабители легко взламывают пластиковые окна / Фото: vmersine.com

Опасность для детей

Кроме грабителей, опасность может быть совсем рядом. Если оставить открытое окно, оно заинтересует ваших детей. Ежегодная печальная статистика говорит, что из-за неосмотрительности взрослых десятки детей выпадают из открытых или плохо закрытых окон.

Базовые правила, которые помогут защитить ваших детей

не оставляйте маленьких детей без присмотра;

установите средства детской защиты, блокирующие открывание окон;

москитные сетки не выдерживают веса ребенка, поэтому полагаться на них нельзя;

расположите мебель так, чтобы у ребенка не было легкого доступа к окнам;

проветривайте форточками;

объясните ребенку опасность открытых окон.

Дети и окна / Фото: apostrophe.uа

Домашние животные и окна

Ежегодно в летний период времени частыми "гостями" ветеринарных клиник становятся владельцы котов. У котов нет ключиц, поэтому их логика работает следующим образом: если пролезает мордочка, тогда пролезет и туловище. Это работает и с окнами.

Желание кота выйти из окна, открытого на проветривание, может закончиться трагедией. Головой и передними лапами он пролезет, но задними лапами не сможет оттолкнуться, окажется в ловушке, зажатым окнами. Самостоятельно кот не сможет выбраться из ловушки, а длительное сдавливание тела – может стать причиной серьезных травм или удушья.

Также большую опасность могут представлять настежь открытые окна, ведь любимец может убежать или разбиться, выпрыгнув из окна.

Что делать, чтобы защитить кошек

можно использовать средства детской защиты;

установить специальные фиксаторы, которые закрепляют ширину открытия окон;

установить специальную решетку, которая способна выдержать вес четвероногого.

Коты могут погибнуть, застряв в окне / Фото: tvc