Чим небезпечні відкриті вікна та як захиститися: корисні поради
Бажання провітрити кімнату в літній жаркий день може призвести до плачевних наслідків. Адже відкрите вікно цікавить наших домашніх улюбленців. Про небезпеки та як уникнути їх – читайте в нашому матеріалі.
Теплі пори року – це не тільки відпустки, розваги та багато інших приємних емоцій, але й небезпека для ваших дітей, тварин і домівок. Детальніше про небезпеки та що робити, аби не сталось нічого поганого – читайте в матеріалі 24 каналу.
Читайте також Люди можуть заражати коронавірусом котів та собак
Грабіжники
Попри те, що у світі панує пандемія коронавірусу, багато хто з нас проводить відпустку в іншому місті чи країні. Тому це найкращий час для квартирних злодіїв, а вікно є найбільш вразливим місцем у захисті будинку. Особливо для мешканців 1 – 2-х поверхів.
Звичайне вікно, без додаткової захисної фурнітури, можна відрити за лічені секунди та взагалі без шуму.
Що зробити, щоб захистити квартиру від злодіїв
- На вікна ставлять решітки або сталеві протизламні цапфи, які замикають стулки по всьому периметру.
- Спеціальна ручка з ключем витримує велике навантаження та перешкоджає переміщенню фурнітури.
- Пластина від висвердлювання перешкоджає висвердлюванню ручки з вуличної сторони.
Грабіжники легко взламують пластикові вікна / Фото: vmersine.com
Небезпека для дітей
Крім грабіжників, небезпека може бути зовсім поруч. Якщо залишити відкрите вікно, воно зацікавить ваших дітей. Щорічна сумна статистика говорить, що через необачність дорослих десятки дітей випадають з відкритих або погано закритих вікон.
Базові правила, які допоможуть захистити ваших дітей
- не залишайте маленьких дітей без нагляду;
- встановіть засоби дитячого захисту, що блокують відкривання вікон;
- москітні сітки не витримують ваги дитини, тому покладатись на них не можна;
- розташуйте меблі так, щоб дитині не було легкого доступу до вікон;
- провітрюйте квартирками;
- поясніть дитині небезпеку відкритих вікон.
Діти та вікна / Фото: apostrophe.uа
Домашні улюбленці та вікна
Кожного року у літній проміжок часу частими "гостями" ветеринарних клінік стають власники котів. У котів немає ключиць, тому їхня логіка працює таким чином: якщо пролазить мордочка, тоді пролізе й тулуб. Це працює й з вікнами.
Бажання кота вийти з вікна, яке відкрите на провітрювання, може закінчитись трагедією. Головою та передніми лапами він пролізе, але задніми лапами не зможе відштовхнутися, опиниться у пастці, затиснутим вікнами. Самостійно кіт не зможе вибратись із пастки, а тривале здавлювання тулуба – може стати причиною серйозних травмувань або задухи.
Також велику небезпеку можуть становити навстіж відкриті вікна, адже улюбленець може втекти або розбитися, вистрибнувши з вікна.
Що робити, щоб захистити котів
- можна використовувати засоби дитячого захисту;
- установити спеціальні фіксатори, які закріплюють ширину відкриття вікон;
- встановити спеціальну решітку, що здатна витримати вагу чотирилапого.
Коти можуть загинути, застрягнувши у вікні / Фото: tvc