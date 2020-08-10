Бажання провітрити кімнату в літній жаркий день може призвести до плачевних наслідків. Адже відкрите вікно цікавить наших домашніх улюбленців. Про небезпеки та як уникнути їх – читайте в нашому матеріалі.

Теплі пори року – це не тільки відпустки, розваги та багато інших приємних емоцій, але й небезпека для ваших дітей, тварин і домівок. Детальніше про небезпеки та що робити, аби не сталось нічого поганого – читайте в матеріалі 24 каналу.

Читайте також Люди можуть заражати коронавірусом котів та собак

Грабіжники

Попри те, що у світі панує пандемія коронавірусу, багато хто з нас проводить відпустку в іншому місті чи країні. Тому це найкращий час для квартирних злодіїв, а вікно є найбільш вразливим місцем у захисті будинку. Особливо для мешканців 1 – 2-х поверхів.

Звичайне вікно, без додаткової захисної фурнітури, можна відрити за лічені секунди та взагалі без шуму.

Що зробити, щоб захистити квартиру від злодіїв

На вікна ставлять решітки або сталеві протизламні цапфи, які замикають стулки по всьому периметру.

Спеціальна ручка з ключем витримує велике навантаження та перешкоджає переміщенню фурнітури.

Пластина від висвердлювання перешкоджає висвердлюванню ручки з вуличної сторони.



Грабіжники легко взламують пластикові вікна / Фото: vmersine.com

Небезпека для дітей

Крім грабіжників, небезпека може бути зовсім поруч. Якщо залишити відкрите вікно, воно зацікавить ваших дітей. Щорічна сумна статистика говорить, що через необачність дорослих десятки дітей випадають з відкритих або погано закритих вікон.

Базові правила, які допоможуть захистити ваших дітей

не залишайте маленьких дітей без нагляду;

встановіть засоби дитячого захисту, що блокують відкривання вікон;

москітні сітки не витримують ваги дитини, тому покладатись на них не можна;

розташуйте меблі так, щоб дитині не було легкого доступу до вікон;

провітрюйте квартирками;

поясніть дитині небезпеку відкритих вікон.



Діти та вікна / Фото: apostrophe.uа

Домашні улюбленці та вікна

Кожного року у літній проміжок часу частими "гостями" ветеринарних клінік стають власники котів. У котів немає ключиць, тому їхня логіка працює таким чином: якщо пролазить мордочка, тоді пролізе й тулуб. Це працює й з вікнами.

Бажання кота вийти з вікна, яке відкрите на провітрювання, може закінчитись трагедією. Головою та передніми лапами він пролізе, але задніми лапами не зможе відштовхнутися, опиниться у пастці, затиснутим вікнами. Самостійно кіт не зможе вибратись із пастки, а тривале здавлювання тулуба – може стати причиною серйозних травмувань або задухи.

Також велику небезпеку можуть становити навстіж відкриті вікна, адже улюбленець може втекти або розбитися, вистрибнувши з вікна.

Що робити, щоб захистити котів

можна використовувати засоби дитячого захисту;

установити спеціальні фіксатори, які закріплюють ширину відкриття вікон;

встановити спеціальну решітку, що здатна витримати вагу чотирилапого.



Коти можуть загинути, застрягнувши у вікні / Фото: tvc