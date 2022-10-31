Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан рассказал, чем они отличаются. Об этом он эксклюзивно рассказал в эфире 24 канала.
Внимание Почему россияне запускают сразу большое количество ракет: Коваленко назвал цель врага
По его словам, есть несколько главных признаков, чем отличаются новые системы ПВО от советских. В частности, эксперт приводит следующие:
- скоростью срабатывания;
- количеством целей, сопровождающих;
- дальностью.
Те системы, которые нам передают – средней дальности. Это уровень работы Iris-T SLM, NASAMS или Hawk, которые нам планируют передавать (последние – дальностью до 50 километров). Их включают в общую систему обороны,
– сказал Свитан.
Кроме того, те системы, которые есть на вооружении Украины, например, модернизированы С-125 "Печора", "Бук" М-1, а также С-300 ранних модификаций - все это системы большой дальности.
Пока что нам их хватает на определенных направлениях, однако сами ракеты заканчиваются.
Чем отличаются новые и советские системы ПВО: смотрите видео
ПВО Украины сбило почти 50 российских ракет
- В понедельник, 31 октября, с 7 часов утра враг атаковал Украину ракетами из самолетов стратегической авиации Ту-95 и Ту-160.
- Всего Россия выпустила более 50 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555 с севера Каспийского моря и Волгодонска (Ростовская область).
- Всего 44 крылатых ракет уничтожили силы и средства Воздушных Сил. Сообщается, что 18 ракет были сбиты в зоне ответственности воздушного командования "Центр".
- Еще 12 ракет перехватило воздушное командование "Юг". В воздушном командовании "Восток" и "Запад" уничтожили 9 и 5 российских ракет соответственно.