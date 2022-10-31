Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан рассказал, чем они отличаются. Об этом он эксклюзивно рассказал в эфире 24 канала.

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По его словам, есть несколько главных признаков, чем отличаются новые системы ПВО от советских. В частности, эксперт приводит следующие:

скоростью срабатывания;

количеством целей, сопровождающих;

дальностью.

Те системы, которые нам передают – средней дальности. Это уровень работы Iris-T SLM, NASAMS или Hawk, которые нам планируют передавать (последние – дальностью до 50 километров). Их включают в общую систему обороны,

– сказал Свитан.

Кроме того, те системы, которые есть на вооружении Украины, например, модернизированы С-125 "Печора", "Бук" М-1, а также С-300 ранних модификаций - все это системы большой дальности.

Пока что нам их хватает на определенных направлениях, однако сами ракеты заканчиваются.

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