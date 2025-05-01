Об этом 24 Каналу заявил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. По его словам, в случае принятия соответствующего решения украинскими властями, в небе над Москвой можно будет увидеть настоящий фейерверк.

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Украина имеет технические возможности для удара по Красной площади

Как отметил Роман Свитан, россияне уже начали подготовку к параду и стягивают силы и средства в Москву. Военные тренировки проводятся на нескольких локациях, где размещен личный состав и техника. Все эти места дислокации являются легитимными военными целями, и Украина имеет право нанести по ним удар.

Однако, если до 9 мая в Москве все еще будут оставаться войска, и идти парадом по Красной площади, – этот объект автоматически становится приоритетной военной целью. По классификации самих россиян, объекты, которые используются в военных целях, могут быть поражены любым оружием.

Украина имеет стратегические средства поражения, способные достичь Москвы, которая находится всего за 450 – 500 километров от украинской границы. Например, недавно СБУ нанесла удар по Муромскому приборостроительному заводу во Владимирской области – совсем недалеко от российской столицы. Также ГУР осуществило удары по специальной экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, что более чем в 1000 километрах от Украины.

В украинской армии есть по меньшей мере десяток беспилотников различного типа, а также 3 – 4 ракеты, боевая часть которых весит полтонны и более.

Стоит учитывать, что россияне установили системы ПВО типа "Панцирь" на крышах зданий. Но дальность их ракет только 20 километров, что примерно соответствует радиусу Москвы, поэтому перехват всех целей будет происходить над городом.

Это будет довольно эпическое зрелище. Однозначно надо будет "поздравить". Российский народ еще и будет аплодировать, особенно если зайдем со стороны Рублевки,

– констатировал Роман Свитан.

Отметим, что о возможности удара по Красной площади ранее высказался и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, россияне стянут максимальное количество систем противовоздушной обороны со всей страны, чтобы прикрыть Красную площадь. Впрочем, как он отметил, Украина имеет мощные возможности по производству средств дальнего поражения. Поэтому, если будет принято подобное решение, спланировать такую операцию не составит большой сложности.