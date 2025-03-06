Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан в эфире 24 Канала отметил, что Украина сейчас имеет единственную стратегическую задачу – постепенно отказываться от использования американских средств поражения в войне. Например, можно заменить Patriot итальянско-французскими SAMP/T.

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"Все Patriot, которые у нас есть, – их до 10 штук. Эти 10 Patriot заменить на 10 SAMP/T, а Patriot вернуть обратно. Они почти все европейские, нам их передавала Европа, поэтому пусть европейцы их и забирают. Взамен нам отдадут SAMP/T – это неплохой ракетный комплекс", – сказал Роман Свитан.

Какие преимущества этого ЗРК

Он добавил, что ракета Aster 30 (ред: ракета, которая используется в SAMP/T) значительно дешевле, чем Patriot. Проблема в том, что недостаточно просто сменить одну систему на другую – нужно научить несколько сотен человек работать с SAMP/T.

Для его обслуживания требуется значительно меньше персонала, чем для Patriot. Patriot обслуживает примерно сотня человек, а SAMP/T могут обслуживать всего несколько отделений,

– сказал Свитан.

Он отметил, что вопрос в том, хватит ли запасов ЗРК Patriot хватит ли запасов ЗРК Patriot, зависит от интенсивности боевых действий.

Напомним, что, что Patriot – один из лучших ЗРК в мире, способен эффективно "закрывать небо". Его радары обнаруживают цели любых размеров, а четыре комплекса могут защитить большой город.

При той интенсивности, что была последние полгода, Украине этих ракет может хватить примерно на полгода.

К слову, преимущество SAMP/T – высокая автоматизация, что уменьшает количество обслуживающего персонала. Для комплекса с пунктом управления и 4 пусковыми установками нужно всего 14 человек. Элементы могут размещаться на расстоянии до 10 км, а система интегрируется с другими ЗРК, создавая единую ПВО.