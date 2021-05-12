Не только СМИ, но и Оперштаб по коронавирусу цитирует Путина, который хвастает высокими титрами антител после прививки. И призывает россиян последовать примеру президента и привиться.

Здорово, только непонятно, почему Путин, который теперь вроде защищен вакциной, продолжает: работать в основном онлайн ( в отличие от других мировых лидеров); выдерживать на двухнедельном карантине всех, кто находится с ним рядом – от чиновников с губернаторами и министрами до журналистов кремлевского пула и ветеранов на параде Победы и т.п. Причем, сейчас готовятся мариновать уже тех, с кем Путин должен пересечься на Питерском экономическом форуме в начале июня. По теме Сплошные обломы: как российская вакцина от COVID-19 потерпела фиаско Путин призывает всех прививаться российской вакциной "Спутник V" / Фото 1news Объяснения просты: Все вранье, и Путин ничем не прививался; Он не верит в эффективность наших, самых лучших в мире, вакцин от ковида; Так боится за свое здоровье, что перестраховывается, несмотря на антитела. Даже не знаем, какое из них менее постыдно.