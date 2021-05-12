Як Путін боїться COVID-19 після російської вакцини
Не тільки ЗМІ, але й оперштаб щодо коронавірусу цитує Путіна, який хвалиться високими титрами антитіл після щеплення. І закликає росіян наслідувати приклад президента й зробити щеплення. Далі читайте українською.
Джерело:телеграм СерпомПо
Здорово, только непонятно, почему Путин, который теперь вроде защищен вакциной, продолжает:
- работать в основном онлайн ( в отличие от других мировых лидеров);
- выдерживать на двухнедельном карантине всех, кто находится с ним рядом – от чиновников с губернаторами и министрами до журналистов кремлевского пула и ветеранов на параде Победы и т.п. Причем, сейчас готовятся мариновать уже тех, с кем Путин должен пересечься на Питерском экономическом форуме в начале июня.
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Путин призывает всех прививаться российской вакциной "Спутник V" / Фото 1news
Объяснения просты:
- Все вранье, и Путин ничем не прививался;
- Он не верит в эффективность наших, самых лучших в мире, вакцин от ковида;
- Так боится за свое здоровье, что перестраховывается, несмотря на антитела.
Даже не знаем, какое из них менее постыдно.
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