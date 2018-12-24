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      Чем дело Мартыненко затягивается на неопределенный срок: объяснение эксперта

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      Николай Мартиненко
      Николай Мартиненко / Фото из свободных источников

      Экс-нардепа Николая Мартыненко обвиняют в многочисленных коррупционных махинациях. Мартыненко и его сообщникам инкриминируют завладение семьюстами миллионами гривен со сделки на горно-обогатительном комбинате и "Энергоатоме". В понедельник, 24 декабря, должно было состояться очередное заседание суда по делу экс-нардепа, однако уже во второй раз суд перенесли.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал директор НАБУ Артем Сытник.

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      Он отметил, что это дело является рекордсменом по скорости расследования. Кроме того, с появлением Антикоррупционного суда большинство дел стали рассматриваться гораздо быстрее. По мнению Сытника, это связано с тем, что взяточники и коррупционеры хотят в кратчайшие сроки завершить всевозможные ходатайства, чтобы обычные суды вынесли нужные им решения.

      Относительно дела Мартыненко, когда адвокат видит, что принадлежность доказательств достаточно сильно играет против его клиента, тогда начинают расшатывать источники их получения,
      – сказал директор НАБУ.

      Артем Сытник отметил, что никаких нарушений, конечно, нет. Более 600 страниц доказательств злодеяний Мартыненко были переданы в НАБУ на закодированной швейцарской стороной флешке. Понимая, что против таких доказательств невозможно сопротивляться, Мартыненко решил начать дискредитацию всей документальной базы.

      Кто такой Николай Мартыненко?Он на политическом горизонте давно: 17 лет депутат, миллионер, его еще могут помнить с Ющенко – входил в круг "дорогих друзей". Его обвиняют в коррупции, а он потянул в суд и самих борцов с коррупцией. В политических кругах его называют не иначе как "правой рукой" экс-премьера Арсения Яценюка, а также "кошельком" и серым кардиналом партии "Народный фронт", до создания которой он был "дорогим другом" Виктора Ющенко, и входил в партию "Наша Украина". Всего в парламенте Мартыненко работал непрерывно с 1998 года по декабрь 2015 года. Тогда он добровольно сложил депутатский мандат, чтобы "не влиять на следствие". Мартыненко и его сообщникам инкриминируют завладение семьюстами миллионами гривен со сделки на горно-обогатительном комбинате и "Энергоатоме".

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 канал
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