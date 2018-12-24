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      Чому справа Мартиненка затягується на невизначений строк: пояснення експерта

      92 Читать новость на русском
      Микола Мартиненко
      Микола Мартиненко / Фото з вільних джерел

      Екс-нардепа Миколу Мартиненка звинувачують у численних корупційних махінаціях. Мартиненку та його спільникам інкримінують заволодіння сімомастами мільйонами гривень через оборудки на гірничо-збагачувальному комбінаті та "Енергоатомі". У понеділок, 24 грудня, мало відбутися чергове засідання суду щодо справи екс-нардепа, проте вже вдруге суд перенесли.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів директор НАБУ Артем Ситник.

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      Він наголосив, що ця справа є рекордсменом по швидкості розслідування. Крім того, з появою Антикорупційного суду більшість справ почали розглядатися набагато швидше. На думку Ситника, це пов'язано з тим, що хабарники та корупціонери хочуть у найкоротший термін завершити усілякі клопотання, аби звичайні суди винесли потрібні їм рішення. 

      Щодо справи Мартиненка, коли адвокат бачить, що належність доказів достатньо сильно грає проти його клієнта, тоді починають розхитувати джерела їх отримання,
      – сказав директор НАБУ.

      Артем Ситник зазначив, що ніяких порушень, звичайно, немає. Понад 600 сторінок доказів злодіянь Мартиненка було передано до НАБУ на закодованій швейцарською стороною флешці. Розуміючи, що проти таких доказів неможливо чинити опір, Мартиненко вирішив почати дискредитацію всієї документальної бази.

      Хто такий Микола Мартиненко? Він на політичному обрії давно: 17 років депутат, мільйонер, його ще можуть пам'ятати з часів Ющенка – входив в коло "любих друзів". Його звинувачують у корупції, а він потягнув до суду і самих борців з корупцією. У політичних колах його називають не інакше як "правою рукою" екс-прем'єра Арсенія Яценюка, а ще "гаманцем" і сірим кардиналом партії "Народний фронт", до створення якої він був "любим другом" Віктора Ющенка, і входив до партії "Наша Україна". Загалом у парламенті Мартиненко працював безперервно з 1998 року до грудня 2015 року. Тоді він добровільно склав депутатський мандат, щоб "не впливати на слідство". Мартиненку та його спільникам інкримінують заволодіння сімомастами мільйонами гривень через оборудки на гірничо-збагачувальному комбінаті та "Енергоатомі".

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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