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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ДТП С ДЕТЬМИ В БЕЛАРУСИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Чем грозит голосование за гречку и как депутаты начали задабривать избирателей

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До парламентских выборов еще полтора года, а нардепы в своих мажоритарных округах оживились. Хотя официально предвыборная агитация стартует фактически за три месяца до выборов.

Шампанское, конфеты и свечи. Так нардеп от БПП Алексей Гончаренко поздравляет одесситов с Днем рождения. Народный избранник из Луганщины Сергей Шахов то детскую площадку в Северодонецке открывает, то на новогодних праздниках раздает детям пакеты... со своим именем.

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А вот на одиозного нардепа от БПП Игоря Кононенко уже пожаловались в НАБУ его же коллеги по парламенту. Мол, на 8 марта тот раздавал пакеты со средствами личной гигиены и рушничками с надписью "Хорошего дня. Игорь Кононенко".

Некоторые депутаты-мажоритарщики осторожнее. Делают, как в свое время, представители "Партии регионов" – используют административный ресурс, прикрываясь своим именем. А именно – в Кабинете министров выбивают субвенцию (такое себе пособие) для своего округа.

В прошлом году на такие цели правительство выделило более 5 миллиардов гривен. И покупают компьютеры для школы, игрушки для садиков, медицинское оборудование в больницу. Но больше всего любят – обустраивать детские площадки.

В 2016 году за счет субвенций социально-экономического развития было построено 323 детских площадки, а в 2017 году на эти средства было построено свыше тысячи площадок,
– рассказал аналитик гражданской сети "Опора" Андрей Савчук.

А заложил такую традицию в 2012-м году тогдашний Премьер-министр Николай Азаров. И это помогло "Партии регионов" на выборах того же года собрать большинство в парламенте.

Больше – смотрите в сюжете.

Автор: Анастасия Крымова
Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Алексей Гончаренко Игорь Кононенко
Источник: 24 Канал
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Новости за 13 мая
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