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Чим загрожує голосування за гречку, та як депутати почали задобрювати виборців

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До парламентських виборів – ще півтора року, а нардепи у своїх мажоритарних округах пожвавилися. Хоча офіційно передвиборча агітація стартує фактично за три місяці до виборів.

Шампанське, цукерки та свічки. Так нардеп від БПП Олексій Гончаренко вітає одеситів із Днем народження. Народний обранець з Луганщини – Сергій Шахов то дитячий майданчик у Сєвєродонецьку відкриває, то на новорічних святах роздає дітям пакунки... зі своїм іменем.

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А от на одіозного нардепа від БПП Ігоря Кононенка вже поскаржилися до НАБУ його ж колеги по парламенту. Мовляв, на 8 березня той роздавав пакунки із засобами особистої гігієни та рушничками з надписом "Гарного дня. Ігор Кононенко".

Деякі депутати-мажоритарники обережніші. Роблять, як свого часу, представники "Партії регіонів" – використовують адміністративний ресурс, прикриваючись своїм іменем. А саме – в Кабінеті міністрів вибивають субвенцію (таку собі грошову допомогу) для свого округу.

Торік на такі цілі уряд виділив понад 5 мільярдів гривень. І купують – комп'ютери для школи, іграшки для садочків, медичне обладнання в лікарню. Але найбільше полюбляють – облаштовувати дитячі майданчики.

В 2016 році за кошти субвенцій соціально-економічний розвиток було побудовано 323 дитячих майданчики, а в 2017 році за ці кошти вже було побудовано понад тисячу майданчиків,
– розповів аналітик громадянської мережі "Опора" Андрій Савчук.

А започаткував таку традицію у 2012-му році тодішній Прем'єр-міністр Микола Азаров. І це допомогло "Партії регіонів" на виборах того ж року зібрати більшість у парламенті.

Більше – дивіться у сюжеті.

Автор: Анастасія Кримова
Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Олексій Гончаренко Ігор Кононенко
Джерело: 24 Канал
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