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      Чем грозит Украине отмена национализации "Приватбанка": основные риски

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      Чем грозит Украине отмена национализации "Приватбанка": основные риски

      Решение суда об отмене национализации "Приватбанка" в пользу его бывших владельцев ударит по отношениям с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР.

      По итогам заседания Совета по финансовой стабильности с участием представителей МВФ, Всемирного банка и ЕБРР известно, что отмена национализации банка работает спокойно и контролируемо.

      Читайте также: Коломойский рассказал о последствиях отмены национализации "Приватбанка"

      Однако решение суда создает правовую неопределенность. В итоге это может привести к определенным рискам в финансовой стабильности в Украине в будущем.

      "Это решение суда также затрудняет сотрудничество с международными финансовыми организациями, в частности МВФ, Всемирным банком и ЕБРР, а также защита интересов государства в судебных процессах в других юрисдикциях по возмещению убытков, причиненных бывшими владельцами "Приватбанка", – сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

      Что известно о деле "Приватбанка"?• 18 декабря 2016 года после кризиса в банковской системе страны суд принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

      • "Приватбанк" и государство требовали от экс-владельцев банка дополнительного возмещения убытков. Поэтому стороны вели споры в украинских и зарубежных судах.

      • В начале апреля 2019 года Коломойский заявил, что "Приватбанк" ему не нужен. Однако требует вернуть капитал в сумме 2 миллиарда долларов.

      • 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка".

      • 19 апреля суд в пользу Игоря Коломойского отменил ключевое решение относительно "Приватбанка". Оно может привести к тому, что бывшие владельцы смогут взыскать с банка средства, которые государство вложило в банк в процессе его национализации.

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      Теги: Финансы НБУ ЕБРР Всемирный банк Игорь Коломойский Приватбанк МВФ
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