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      Чем отличилась Ангела Меркель в отношении Украины: важные факты

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      В четверг, 1 ноября, Ангела Меркель прилетела в Киев. Встречая немецкую гостью – перекрыли центр Киева на пол дня. Президент традиционно подарил букет цветов, она тоже сделала приятный жест – поздоровалась с военными на украинском.

      "Мама Германии" – так немцы называют Ангелу Меркель. Она руководила страной 13 лет, но четвертый срок на посту канцлера станет для нее последним. В начале недели Ангела Меркель заявила, что уходит из политики.

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      Она родилась в Гамбурге в семье лютеранского пастора. Сначала Меркель планировала работать в научной сфере. Она даже получила докторскую степень по квантовой химии. Успела поучить российский в Донецке по обмену. Когда начался процесс объединения ФРГ и ГДР, решила попробовать себя в политике. За год она уже заседала в Бундестаге.

      За 15 лет Ангела Меркель заняла пост канцлера. Она стала первой женщиной в современной истории Германии, покорившей высшую ступень политической лестницы. Немцы хорошо помнят, как благодаря стараниям этой стальной фрау страна вышла из финансового кризиса. В Брюсселе Меркель называют двигателем объединения. Благодаря ей урегулировали миграционный кризис.


      Ангела Меркель / фото: Getty images

      Украинцам Меркель запомнилась как участница нормандской четверки и один из немногих западных политиков, которых готов был услышать Путин. Как рассказал в своей книге воспоминаний президент Франции Франсуа Олланд, именно канцлер Германии в Минске в 2015 году писала текст договоренностей.

      Несмотря на старания Меркель Минские договоренности так и остаются на бумаге, а вот проект "Северного потока-2" перешел в фазу строительства. Это достижение канцлера позволит Германии стать газовым хабом Северной и Центральной Европы, а Украине может стоить 3 миллиарда долларов убытков ежегодно. Меркель заверила, что Киеву предоставят гарантии транзита российского газа в ЕС.

      Я дала четко понять, что проект "Северный поток-2" невозможен без гарантий относительно роли Украины как транзитера,
      – сказала Меркель.

      Но пока Киев не получил никаких гарантий. В Германии тем временем уже начали искать преемника Меркель. По мнению немецких экспертов, больше всего шансов у генсека Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауер. Ее в шутку называют "мини-Меркель". Аннегрет – очень прагматична и сосредоточена на решении конкретных вопросов. И готова обсуждать снятие санкций с России. Отечественные эксперты заявили, что надо укреплять внутреннюю политику, тогда внешние изменения – не страшны.

      Для того, чтобы готовиться к любой ситуации, надо осознавать свои стратегические интересы, в чем они заключаются. Когда у нас будет это осознание и наши национальные стратегические интересы будут на уровне, недосягаемом для политических противоречий, тогда мы будем двигаться вперед, независимо от того, кто возглавляет Германию,
      – пояснил политолог Евгений Магда.

      Полномочия канцлера Германии завершатся в 2021 году, когда в стране состоятся следующие парламентские выборы. С уходом Ангелы Меркель завершится целая эпоха европейской политики. За почти 30 лет политической карьеры она достигла много и даже смогла немного изучить украинский.

       

      Автор: Мария Савчук
      Теги: Новости Украины Новости политики Ангела Меркель Санкции Северный поток-2 Минские договоренности
      Источник: 24 канал
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      Новости за 1 ноября
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