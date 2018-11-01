Чим відзначилася Ангела Меркель щодо України: важливі факти

У четвер, 1 листопада, Ангела Меркель прилетіла до Києва. Зустрічаючи німецьку гостю – перекрили центр Києва на пів дня. Президент традиційно подарував букет квітів, вона теж зробила приємний жест – привіталась з військовими українською.

"Матуся Німеччини" – так німці називають Ангелу Меркель. Вона керувала країною 13 років, але четвертий термін на посаді канцлера стане для неї останнім. На початку тижня Ангела Меркель заявила, йде з політики.

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Вона народилася у Гамбургу в сім'ї лютеранського пастора. Спочатку Меркель планувала працювати в науковій сфері. Вона навіть отримала докторський ступінь з квантової хімії. Встигла повчити російську у Донецьку за обміном. Коли почався процес об'єднання ФРГ і НДР, вирішила спробувати себе у політиці. За рік вона вже засідала у Бундестагу.

За 15 років Ангела Меркель посіла посаду канцлера. Вона стала першою жінкою в сучасній історії Німеччини, яка підкорила вищий щабель політичних сходів. Німці добре пам’ятають, як завдяки старанням цієї сталевої фрау країна вийшла з фінансової кризи. В Брюсселі Меркель називають двигуном об'єднання. Завдяки їй врегулювали міграційну кризу.



Ангела Меркель / фото: Getty images

Українцям Меркель запам'яталася як учасниця нормандської четвірки та один з небагатьох західних політиків, яких готовий був почути Путін. Як розповів у своїй книзі спогадів президент Франції Франсуа Олланд, саме канцлер Німеччини у Мінську у 2015 році писала текст домовленостей.

Попри старання Меркель Мінські домовленості так і залишаються на папері, а от проект "Північного потоку-2" перейшов у фазу будівництва. Це досягнення канцлерки дозволить Німеччині стати газовим хабом Північної та Центральної Європи, а Україні може коштувати 3 мільярдів доларів збитків щороку. Меркель запевнила, що Києву нададуть гарантії транзиту російського газу до ЄС.

Я дала чітко зрозуміти, що проект "Північний потік-2" неможливий без гарантій щодо ролі України як транзитера,

– сказала Меркель.

Але поки Київ не отримав жодних гарантій. У Німеччині тим часом вже почали шукати наступника Меркель. На думку німецьких експертів, найбільше шансів генсека Християнсько-демократичного союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер. Її жартома називають "міні-Меркель". Аннегрет – дуже прагматична і зосереджена на розв'язані конкретних питань. І готова обговорювати зняття санкцій з Росії. Вітчизняні експерти заявили, що треба зміцнювати внутрішню політику, тоді зовнішні зміни – не страшні.

Для того, щоб готуватися до будь-якої ситуації, треба усвідомлювати свої стратегічні інтереси, в чому вони полягають. Коли у нас буде це усвідомлення і наші національні стратегічні інтереси будуть на рівні недосяжному для політичних суперечностей, тоді ми будемо рухатися вперед, незалежно від того, хто очолює Німеччину,

– пояснив політолог Євген Магда.

Повноваження канцлерки Німеччини завершаться у 2021 році, коли в країні відбудуться наступні парламентські вибори. З уходом Ангели Меркель завершиться ціла епоха європейської політики. За майже 30 років політичної кар'єри вона досягла багато і навіть змогла трішки вивчити українську.