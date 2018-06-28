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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Чем полезны кабачки: пять невероятных свойств

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Чем полезны кабачки
Чем полезны кабачки / unsplash.com

Такой доступный овощ, как кабачки, является очень полезным и необходимым для работы сердца, мозга, мышц и печени.

Как известно, кабачки являются одним из самых дешевых продуктов в Украине, передает "Сегодня".

По словам врача-диетолога Светланы Фус, мякоть кабачка легко усваивается организмом, не вызывает раздражения желудка и кишечника.

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Кроме того, неприхотливый овощ содержит витамин С, участвующий в выработке коллагена, который придает коже упругость.

Бета-каротин, который есть в кабачке, полезен для кожи, волос и хорошо влияет на зрение. Также в нем вы найдете все важные для организма микроэлементы: калий, кальций, железо, магний, необходимые сердцу, мозгу, мышцам и печени.

А их пищевые волокна хорошо адсорбируют токсичные вещества, избыток холестерина и воды, выводя их из организма. Также блюда из кабачков активизируют пищеварительные процессы, улучшают моторную и секреторную функции желудка и кишечника.

Этот овощ препятствует задержке жидкости в организме, а его калорийность приближена к нулю.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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