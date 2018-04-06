09:02
6 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
16°C 6°C
  • суббота
    10°C 3°C
  • воскресенье
    15°C 2°C
  • понедельник
    18°C 6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Золотая кнопка Навального. Хитрая месть Эрдогана
Вєсті Кремля
22:27, 5 апреля
Вести.UA. Теория лжи Тимошенко. Полиграф, который не прошла Савченко
Вєсті.UA
22:24, 5 апреля
Мы рискуем потерять киностудию Довженко: как разворовывают имущество под разговоры о возрождении
ЦРУ
09:30, 4 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Чем Россия будет пугать мир на параде 9 мая: появились детали

296 Читати новину українською
Техника, участвовавшая в параде Победы в 2017 году
Техника, участвовавшая в параде Победы в 2017 году / Соцсети

В так называемом параде Победы, который пройдет в Москве 9 мая, примут участие около 12,5 тысяч человек и свыше 120 единиц техники, среди которых есть и весьма интересные новинки.

Об этом рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков в комментарии одному из пропагандистских изданий.

Читайте также: Какими новинками Россия пыталась удивить мир на параде Победы в Москве

По его словам, в этом году в пешей составляющей парада примут участие 12,5 тысяч человек.

На Красной площади в состав 33 парадных расчетов пешей колонны вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского военно-морского училищ Министерства обороны, а также представители других силовых ведомств. Кроме того, второй год подряд в военном параде на Красной площади примет участие парадный расчет Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Также по главной площади страны пройдет парадный батальон военнослужащих женского пола, которых будут начисляться 400,
– добавил он.

Кроме того, главнокомандующий Сухопутными войсками отметил, что на Красной площади будет задействовано более 120 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "Бук -М2", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", ракетные комплексы "Ярс".

"Конечно, наибольший интерес у зрителей, которые будут наблюдать 9 мая за парадом на Красной площади, вызовут перспективные образцы новой техники: танки "Армата", БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг", самоходные гаубицы "Коалиция-СВ", арктический вариант зенитного ракетного комплекса "Тор-М2ДТ", – отметил Салюков.

В то же время руководитель армии страны-агрессора сообщил, что в парадном строю авиации примут участие 73 летательных аппарата.

Читайте также: В Минобороны предупредили о появлении российской специальной техники на Донбассе

Над главной площадью страны пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, Миг-29, Миг-31, фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24П. Для выполнения полетов авиации ВКС на параде будет задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях,
– рассказал военный.

Что касается новинок, то, как убеждает он, зрители парада смогут увидеть боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", ЗРК "Тор-М2", защищенные автомобили "Тайфун-К" с колесной формулой 4х4, а в состав механизированного расчета Росгвардии, который будет принимать участие в военном параде впервые, включена специальная бронированная машина ВПК-233136 "Тигр", бронированный автомобиль "Урал-432009" и бронированный корпусный автомобиль "Патруль".

Теги: Новости политики Оружие Новости России День Победы Майские праздники
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как украсить дом к Пасхе: 10 небанальных идей с фото
сегодня, 09:00 Как украсить дом к Пасхе: 10 небанальных идей с фото
Олена Булан 2174
Чому
сегодня, 08:41 Чому "не прижилися" НАЗК, САП та інші: як нас зневірюють
Андрій Вігірінський 464
Шерше ля штраф: французский режиссер требует с украинской журналистки 7500 евро
5 апреля, 22:05 Шерше ля штраф: французский режиссер требует с украинской журналистки 7500 евро
Наталія Лебідь 267
Стартовали продажи бюджетного смартфона Panasonic Eluga Ray 550: характеристики, цена
5 апреля, 21:03 Стартовали продажи бюджетного смартфона Panasonic Eluga Ray 550: характеристики, цена
445
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
5 апреля, 20:00 Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
Яніна Ткачук 285234
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук