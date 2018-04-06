Чем Россия будет пугать мир на параде 9 мая: появились детали

В так называемом параде Победы, который пройдет в Москве 9 мая, примут участие около 12,5 тысяч человек и свыше 120 единиц техники, среди которых есть и весьма интересные новинки.

Об этом рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков в комментарии одному из пропагандистских изданий.

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По его словам, в этом году в пешей составляющей парада примут участие 12,5 тысяч человек.

На Красной площади в состав 33 парадных расчетов пешей колонны вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского военно-морского училищ Министерства обороны, а также представители других силовых ведомств. Кроме того, второй год подряд в военном параде на Красной площади примет участие парадный расчет Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Также по главной площади страны пройдет парадный батальон военнослужащих женского пола, которых будут начисляться 400,

– добавил он.

Кроме того, главнокомандующий Сухопутными войсками отметил, что на Красной площади будет задействовано более 120 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "Бук -М2", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", ракетные комплексы "Ярс".

"Конечно, наибольший интерес у зрителей, которые будут наблюдать 9 мая за парадом на Красной площади, вызовут перспективные образцы новой техники: танки "Армата", БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг", самоходные гаубицы "Коалиция-СВ", арктический вариант зенитного ракетного комплекса "Тор-М2ДТ", – отметил Салюков.

В то же время руководитель армии страны-агрессора сообщил, что в парадном строю авиации примут участие 73 летательных аппарата.

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Над главной площадью страны пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, Миг-29, Миг-31, фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24П. Для выполнения полетов авиации ВКС на параде будет задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях,

– рассказал военный.

Что касается новинок, то, как убеждает он, зрители парада смогут увидеть боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", ЗРК "Тор-М2", защищенные автомобили "Тайфун-К" с колесной формулой 4х4, а в состав механизированного расчета Росгвардии, который будет принимать участие в военном параде впервые, включена специальная бронированная машина ВПК-233136 "Тигр", бронированный автомобиль "Урал-432009" и бронированный корпусный автомобиль "Патруль".