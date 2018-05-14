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Чем удивил экстрим-фестиваль "Черкасские вертикали": видео

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Цель фестиваля "Черкасские вертикали" – популяризация активного образа жизни. Те, кто не побоялсяприйти, делали удивительные вещи. Прыгали с башни и балансировали на стропе на высоте. И все это не где-то далеко в Америке или в Европе, а на Черкасщине. Там ежегодно проходит фестиваль экстремальных видов спорта.

Черкасчанин Иван Козыряй участвует в соревновании по боулдерингу. Это спортивное скалолазание на скорость. У спортсмена с десяток конкурентов, однако он побеждает и делится секретом успеха.

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"Нужно четко схватиться, потому что много кто срывается. Я пролез весь болдер против часовой стрелки за 22 секунды", – рассказал участник фестиваля Иван Козыряй.

Участники показывали свою выдержку и сноровку на чемпионатах по слэклайну – хождению по натянутой стропе. Побеждал тот, кто не испугался высоты.

Впечатления просто невероятные, очень страшно, когда стоишь там – эмоции переполняют, закрадываются мысли, что именно на тебе эта стропа порвется и ты упадешь, но все классно,
– заверил участник фестиваля Сергей Зборовский.

После соревнований участники отдыхали на локациях по роуп-джапмингу – экстремальным прыжкам с вышки, балансбордах и катались на стометровой переправе. Популяризация активного образа жизни – цель фестиваля "Черкасские вертикали". Испытать себя на экстремальных трассах пришло несколько сотен смельчаков.

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"Все локации мы подготовили для того, чтобы люди могли узнавать новые виды спорта, поскольку на фестивале они могут проходить мастер-классы у настоящих специалистов", – отметил соорганизатор фестиваля Дмитрий Зборовский.

Победители получили грамоты и подарки, а самое главное – волну адреналина и побороли страх высоты.

 

Одна з локацій фестивалю . . . Скелелазіння — вид спорту, який полягає у вільному лазінні (найчастіше – сходженню) по природному (скелі) або штучному (скалодром) рельєфу. Це самостійний вид спорту, який вийшов з альпінізму й нерозривно пов'язаний з ним..) . . . #slackline #extremefest #fest #extrime #ukraine #sport #sport_che #cherkassy #sport #rest #beinshape #people_in_che #likes #like4like #likesforlikes #goodday #instagood #instagram #instafit #rest_in_cherkasy #face_che #sport_che #top_che #екстрімфест #черкаськівертикалі #екстрім #фестиваліукраїни #україна #спорт #заходиукраїни #family #familyrest

Допис, поширений Фестиваль Черкаські Вертикалі (@extreme_che)

 

Теги: Новости Украины Фестивали отдых Новости Черкасс
Источник: 24 Канал
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Новости за 14 мая
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