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Чим здивував екстрим-фестиваль "Черкаські вертикалі": відео

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Мета фестивалю "Черкаські вертикалі" – популяризація активного способу життя. Ті, хто не побоялися прийти, робили надзвичайні речі. Стрибали з вежі та балансували на стропі на висоті. І все це не десь далеко в Америці чи в Європі, а на Черкащині. Там щороку відбувається фестиваль екстремальних видів спорту.

Черкащанин Іван Козиряй бере участь у змаганні з боулдерінгу. Це спортивне склелазання на швидкість. У спорсмена з десяток конкурентів, проте він перемагає та ділиться секретом успіху. 

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"Потрібно чітко схопитися, бо багато хто зривається. Я проліз весь болдер проти годинникової стрілки за 22 секунди", – розповів учасник фестивалю Іван Козиряй.

Учасники показували свою витримку та вправність на чемпіонатах із слеклайну – ходіння по натягнутій стропі. Перемагав той, хто не злякався висоти.

Враження просто неймовірні, дуже страшно, коли стоїш там – емоції переповняють, закрадуються думки, що саме на тобі ця стропа порветься і ти впадеш, але все класно, 
– запевнив учасник фестивалю Сергій Зборівський. 

Після змагань учасники відпочивали на локаціях із роуп-джапмінгу – екстремальних стрибках із вежі, балансбордах та каталися на стометровій переправі. Популяризація активного способу життя – мета фестивалю "Черкаські вертикалі". Випробувати себе на екстремальних трасах прийшло кілька сотень сміливців. 

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"Усі ілокації ми підготували для того, щоб люди могли дізнаватися нові види спорту, оскільки на фестивалі вони можуть проходити майстер-класи у справжніх спеціалістів", – наголосив співорганізатор фестивалю Дмитро Зборовський. 

Переможці отримали грамоти та подарунки, а найголовніше – хвилю адреналіну та побороли страх висоти. 

 

Одна з локацій фестивалю . . . Скелелазіння — вид спорту, який полягає у вільному лазінні (найчастіше – сходженню) по природному (скелі) або штучному (скалодром) рельєфу. Це самостійний вид спорту, який вийшов з альпінізму й нерозривно пов'язаний з ним..) . . . #slackline #extremefest #fest #extrime #ukraine #sport #sport_che #cherkassy #sport #rest #beinshape #people_in_che #likes #like4like #likesforlikes #goodday #instagood #instagram #instafit #rest_in_cherkasy #face_che #sport_che #top_che #екстрімфест #черкаськівертикалі #екстрім #фестиваліукраїни #україна #спорт #заходиукраїни #family #familyrest

Допис, поширений Фестиваль Черкаські Вертикалі (@extreme_che)

 

Теги: Новини України Новини Черкас відпочинок Фестивалі
Джерело: 24 Канал
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