Чим здивував екстрим-фестиваль "Черкаські вертикалі": відео

Мета фестивалю "Черкаські вертикалі" – популяризація активного способу життя. Ті, хто не побоялися прийти, робили надзвичайні речі. Стрибали з вежі та балансували на стропі на висоті. І все це не десь далеко в Америці чи в Європі, а на Черкащині. Там щороку відбувається фестиваль екстремальних видів спорту.

Черкащанин Іван Козиряй бере участь у змаганні з боулдерінгу. Це спортивне склелазання на швидкість. У спорсмена з десяток конкурентів, проте він перемагає та ділиться секретом успіху.

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"Потрібно чітко схопитися, бо багато хто зривається. Я проліз весь болдер проти годинникової стрілки за 22 секунди", – розповів учасник фестивалю Іван Козиряй.

Учасники показували свою витримку та вправність на чемпіонатах із слеклайну – ходіння по натягнутій стропі. Перемагав той, хто не злякався висоти.

Враження просто неймовірні, дуже страшно, коли стоїш там – емоції переповняють, закрадуються думки, що саме на тобі ця стропа порветься і ти впадеш, але все класно,

– запевнив учасник фестивалю Сергій Зборівський.

Після змагань учасники відпочивали на локаціях із роуп-джапмінгу – екстремальних стрибках із вежі, балансбордах та каталися на стометровій переправі. Популяризація активного способу життя – мета фестивалю "Черкаські вертикалі". Випробувати себе на екстремальних трасах прийшло кілька сотень сміливців.

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"Усі ілокації ми підготували для того, щоб люди могли дізнаватися нові види спорту, оскільки на фестивалі вони можуть проходити майстер-класи у справжніх спеціалістів", – наголосив співорганізатор фестивалю Дмитро Зборовський.

Переможці отримали грамоти та подарунки, а найголовніше – хвилю адреналіну та побороли страх висоти.