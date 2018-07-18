Чем удивляют высокие технологии в заведениях общественного питания

Зависимость от мобильных гаджетов – "болезнь" современного общества, которая породила немало интернет-мемов. Особо изобретательные авторы придумывают остроумные "тюрьмы" для смартфонов, а отдельные заведения даже запрещают пользоваться мобильными телефонами, поощряя людей к живому общению. Впрочем, ресторан свежих морепродуктов Alibaba – это точно не такой случай. Без смартфона в нем не обойтись.

Хайтек-ресторан расположен в одном из торговых центров Шанхая. На входе посетитель на большом сенсорном экране выбирает столик, за которым его будут обслуживать, и сканирует соответствующий QR-код. В супермаркете клиент сам заказывает, какие морепродукты выловить ему из аквариума, чтобы из них приготовить блюдо, и отдает их на кассу.

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Кассир принимает заказ и по конвейеру отправляет пакет на кухню. Роботизированная рука позаботится, чтобы продукты были максимально свежими, и положит их в холодильник, пока они будут ждать своей очереди на приготовление.

Клиент тем временем усаживается за столик и может оформить окончательный заказ, выбрав блюда и напитки из предложенного списка. Для этого, опять же, достаточно сосканировать на месте QR-код – все меню будет представлено в приложении.

Конвейер, который доставляет клиентам заказы и убирает посуду

Когда заказ будет готов, его подадут прямо к столику на специальном роботизированном конвейере. Прозрачный контейнер автоматически откроется, как только доберется до своего адресата. Человеческий фактор в этом ресторане сведен к минимуму – официант точно не перепутает заказ.