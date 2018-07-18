Чим дивують високі технології у закладах громадського харчування

Залежність від мобільних ґаджетів – "хвороба" сучасного суспільства, яка породила чимало інтернет-мемів. Особливо винахідливі автори вигадують дотепні "в'язниці" для смартфонів, а окремі заклади навіть забороняють користуватися мобільними телефонами, заохочуючи людей до живого спілкування. Утім, ресторан свіжих морепродуктів Alibaba – це точно не такий випадок. Без смартфона в ньому не обійтися.

Хайтек-ресторан розташований в одному з торгових центрів Шанхая. На вході відвідувач на великому сенсорному екрані обирає столик, за яким його обслуговуватимуть, та сканує відповідний QR-код. У супермаркеті клієнт сам замовляє, які морепродукти виловити йому з акваріума, щоб з них приготувати страву, та віддає їх на касу.

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Касир приймає замовлення і конвеєром відправляє пакунок на кухню. Роботизована рука подбає, щоб продукти були максимально свіжими, та покладе їх у холодильник, поки вони чекатимуть своєї черги на приготування.

Клієнт, тим часом, вмощується за столиком і може оформити остаточне замовлення, обравши страви та напої із запропонованого переліку. Для цього, знову ж таки, достатньо зісканувати на місці QR-код – усе меню буде зображене у додатку.



Конвеєр, який доставляє клієнтам замовлення та прибирає посуд

Коли замовлення буде готове, його подадуть просто до столика спеціальним роботизованим конвеєром. Прозорий контейнер автоматично відкриється, щойно дістанеться свого адресата. Людський фактор у цьому ресторані зведений до мінімуму – офіціант точно не переплутає замовлення.