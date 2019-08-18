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      Чем удивлял фестиваль народного искусства в Кракове: фото и видео

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      В Кракове продолжается двухнедельный фестиваль народного искусства. Участие в нем принимают 700 мастеров. Все они представляют город или его окрестности. Побывали на фестивале корреспонденты 24 канала.

      Свистят, плетут, вяжут, жарят, шкварят, поют и танцуют – это фестиваль-ярмарка народных мастеров в Кракове. Проходит он уже 43 раз.

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      Г-н Мариуш вяжет шляпы из веревки. Нить очень прочная, поэтому его шляпы не промокают даже под дождем.

      Чтобы сделать такую шляпку нужно примерно два часа. Это наша семейная традиция. Я еще в детстве начинал это дело,
      – рассказал шляпный мастер Мариуш Богославский.

      Капелюшки Маріуша
      Шляпки Мариуша

      А это госпожа Евгения, которой 81 год. Она родилась на Ровненщине, но уже долгое время живет в Польше. Здесь на фестивале вяжет кружевные салфетки, в которые потом заворачивает новогодние шарики. Для этого у нее есть специальный инструмент лодочка. Нитки использует только льняные и хлопковые, а в Польше такие салфетки называют коронками.

      Я люблю это и вкладываю свое сердце. Поэтому когда кто-то покупает, тот имеет частичку меня,
      – сообщила мастерица Евгения Вечорек.

      Майстриня
      Мастерица

      Все мастера на фестивале представляют Краков, а также культуру Карпат. Как известно, Западная часть этих гор расположена на территории Польши.

      "Эти традиции лелеют многие поколения. В последние три дня здесь будет съезд Карпат, будут виноделы, и конюхи, и овцеводы. Будем развлекаться, как карпатские виноделы", – рассказала представительница Центра народного творчества Малгожата Сурмак.

      Песню "В зеленой Украине" на двух языках создал Томаш Падура. Поляк, который родился в Винницкой области в XIX веке. Сочинение о казаке, который уехал на чужбину и тоскует за Украиной, что осталась наедине с его любимой девушкой – популярный до сих пор в обеих странах.

      Фестиваль в Кракові
      Фестиваль в Кракове

      "Это польско-украинская песня. Ибо текст кто-то один написал, мелодию – кто-то другой. В итоге согласились, чтобы была общей. И так должно быть, чтобы не было плача, чтоб была радость, чтоб был смех. Пусть радуется Украина", – пояснил руководитель коллектива Йожер Стахера.

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      Фестиваль продлится до 25 августа. Поэтому все желающие еще могут успеть его посетить. Кстати, среди туристов традиционно больше всего посетителей из Украины.

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      Теги: Новости Украины Фестивали Новости Польши
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