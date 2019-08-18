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      Чим дивував фестиваль народного мистецтва у Кракові: фото та відео

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      У Кракові триває двотижневий фестиваль народного мистецтва. Участь у ньому беруть 700 майстрів. Усі вони представляють місто або його околиці. Побували на фестивалі кореспонденти 24 каналу.

      Свистять, плетуть, в’яжуть, смажать, шкварять, співають і танцюють – це фестиваль-ярмарок народних майстрів у Кракові. Проходить він уже 43 раз.

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      Пан Маріуш в’яже капелюхи з мотузки. Нитка дуже міцна, тому його капелюхи не промокають навіть під дощем. 

      Щоби зробити такий капелюшок треба приблизно дві години. Це наша родинна традиція. Я ще в дитинстві починав цю справу,
      – розповів капелюшний майстер Маріуш Боґуславський.

      Капелюшки Маріуша
      Капелюшки Маріуша

      А це пані Євгенія, якій 81 рік. Вона народилася на Рівненщині, але уже довгий час живе у Польщі. Тут на фестивалі в'яже мереживні серветки, у які потім вбирає новорічні кульки. Для цього у неї є спеціальний інструмент човничок. Нитки використовує лише лляні й бавовняні, а у Польщі такі серветки називають коронками.

      Я кохаюся в цьому і вкладаю своє серце. Тому коли хтось купує, той має частинку мене,
      – повідомила майстриня Євгенія Вєчорек.

      Майстриня
      Майстриня

      Усі майстри на фестивалі представляють Краків, а також культуру Карпат. Як відомо, Західна частина цих гір розташована на території Польщі.

      "Ці традиції плекають багато поколінь. В останні три дні тут буде з’їзд Карпат, будуть винороби, і конюхи, і вівчарі. Будемо розважатися, як карпатські винороби", – розповіла представниця Центру народної творчості Малґожата Сурмак.

      Пісню "У зеленій Україні" двома мовами створив Томаш Падура. Поляк, який народився на Вінничині в ХІХ столітті. Твір про козака, який поїхав на чужину й тужить за Україною, що лишилася наодинці з його коханою дівчиною – популярний досі в обох країнах.

      Фестиваль в Кракові
      Фестиваль в Кракові

      "Це польсько-українська пісня. Бо текст хтось один написав, мелодію – хтось інший. У результаті погодилися, щоб була спільною. І так має бути, щоби не було плачу, щоби була радість, щоби був усміх. Хай радіє Україна", – пояснив керівник колективу Йожер Стахера.

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      Фестиваль триватиме до 25 серпня. Тому усі охочі ще можуть встигнути його відвідати. До речі, серед туристів традиційно найбільше відвідувачів з України.

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      Теги: Новини України Фестивалі Новини Польщі
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