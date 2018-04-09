Чем Украины грозит распад России: Портников дал объяснение

Распад Российской Федерации не приведет к спокойной жизни для Украины, а наоборот только приведет к новым проблемам связанным с беженцами из страны-агрессора и последствиями техногенных катастроф на ее территории.

Об этом рассказал журналист и политолог Виталий Портников во время трансляции в Facebook.

Читайте также: Почему Путин не начнет большую войну в Украине: Портников дал объяснение

"Распад России приведет к таким глобальным потрясениям для ее соседей, что наша с вами нынешняя жизнь в гибридной войне с РФ будет считаться для нас миром", – подчеркнул он.

Политолог считает, что распад России приведет к военным конфликтам и большому потоку беженцев.

Это миллионы людей, это возможные гражданские конфликты, это миллионы беженцев на нашей территории, среди которых будут люди разных политических убеждений, разного поведения. И поверьте, никто не даст нам возможности этих людей не пускать. Это техногенные катастрофы. Молитесь о территориальной целостности Российской Федерации,

– заявил Портников.

Журналист добавил, что Российская Федерация действительно может распасться.

"Но я должен сказать, что главный источник распада России – это национальные проблемы. За последние 25 лет россияне сделали для ассимиляции нерусских народов больше, чем большевики за 70 лет. Такого агрессивного шовинизма не было даже в советское время, даже во времена Российской империи. С этой точки зрения все меньше и меньше шансов для распада России. И все больше возможностей для ее преобразования в унитарное государство губерний", – отметил он.