Почему Путин не начнет большую войну в Украине: Портников дал объяснения

Российская Федерация не будет начинать масштабную войну на всей территории Украины из-за того, что "Газпром" не сможет полностью отказаться от транзита газа в Европу через территорию Украины.

Об этом написал журналист и политолог Виталий Портников в своем блоге на сайте "Liga.net".

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Он отметил, что именно из-за незаменимости украинской системы транзита газа президент РФ Владимир Путин будет вынужден прекратить военное давление и усилить политическое. Это стало понятно после соответствующего заявления главы "Газпрома" Алексея Миллера.

Украине предоставляется уникальный исторический шанс для государственного строительства. У нас есть время, и у нас будет мир. Дело теперь только в том, как мы используем этот шанс. Слова Миллера означают, что большой войны на украинской территории не будет. Не будет не в ближайшее время – а не будет никогда, по крайней мере, пока Европа использует российский газ,

– подчеркнул политолог.

Портников считает, что в ближайшие годы Москва начнет предпринимать собственные усилия для восстановления территориальной целостности Украины.

"Нам вернут Донбасс, начнут переговоры по Крыму. Потому что и Донбасс, и Крым нужны были России как плацдармы для наступления на Украину. Наступление, которое не состоится, потому что сохранение украинской ГТС (газотранспортная система – "24") для российских нужд исключает использование авиации и танковых армий, что необходимо для быстрой успешной кампании", – считает он.

По словам политолога, для России очень важно сохранение энергетических интересов, ведь от этого зависит материальное обогащение и России, и лично Путина с его окружением. Поэтому Кремль попытается вернуться к модели государственно-политического сотрудничества с Украиной.

"Не будем забывать, что "Газпром" не зря называют "кошельком Путина", – отметил Портников.