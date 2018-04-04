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Чому Путін не розпочне велику війну в Україні: Портников дав пояснення

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Портников пояснив, чому Росія не почне масштабну війну в Україні
Портников пояснив, чому Росія не почне масштабну війну в Україні / Фото з відкритих джерел

Російська Федерація не буде починати масштабну війну на всій території України через те, що "Газпром" не зможе повністю відмовитися від транзиту газу до Європи через територію України.

Про це написав журналіст і політолог Віталій Портников у своєму блозі на сайті "Liga.net".

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Він зазначив, що саме через незамінність української системи транзиту газу, президент РФ Володимир Путін буде змушений припинити військовий тиск і посилити політичний. Це стало зрозуміло, після відповідної заяви голови "Газпрому" Олексія Міллера.

Україні надається унікальний історичний шанс для державного будівництва. У нас є час і у нас буде мир. Справа тепер тільки в тому, як ми використовуємо цей шанс. Слова Міллера означають, що великої війни на українській території не буде. Не буде не в найближчий час а не буде ніколи, принаймні, поки Європа використовує російський газ,
– наголосив політолог.

Портников вважає, що в найближчі роки Москва почне робити власні зусилля для відновлення територіальної цілісності України.

"Нам повернуть Донбас, почнуть переговори по Криму. Тому що і Донбас, і Крим потрібні були Росії як плацдарми для наступу на Україну. Наступ, який не відбудеться, тому що збереження української ГТС (газотранспортна система – "24") для російських потреб виключає використання авіації і танкових армій, що необхідно для швидкої успішної кампанії", – вважає він.

За словами політолога, для Росії дуже важливе збереження енергетичних інтересів, адже від цього залежить матеріальне збагачення і Росії і особисто Путіна з його оточенням. Тому Кремль спробує повернутися до моделі державно-політичної співпраці з Україною.

"Не будемо забувати, що "Газпром" не дарма називають "гаманцем Путіна", – зазначив Портников.

Теги: Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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