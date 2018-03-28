Портников назвав територію, на яку незабаром вторгнуться російські війська

Остання розмова президента РФ Володимира Путіна та очільника Сербії Александара Вучича пролила світло на розуміння того, де можуть невдовзі з`явитися російські війська.

Про це у Facebook написав політолог Віталій Портников.

Так на думку експерта, російські війська вже зовсім скоро можуть з’явитися у північній частині невизнаного Косово.

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Москва і Белград спробують відокремити від Косово населені здебільшого сербами території й провести етнічні чищення албанців – так, як це було зроблено Росією і Південною Осетією під час російсько-грузинської війни,

– вважає Портников.

Політолог переконаний, що у Кремлі, як завжди, не прорахують наслідків, що призведе до нового загострення стосунків між Росією і Заходом.

"І тут питання: на чиєму боці буде Україна, яка не визнає незалежність Косово? США і більшості країн Європи або Росії і Сербії? Може, досі обманювати самих себе? Ми свого часу не визнали незалежність Косово, бо побоювалися за Крим. І Криму не зберегли, і Сербія залишається у російській орбіті, і можливість мати союзників у Албанії і Косово втратили", – написав Портников.

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Він роз’яснив, що Косово стало незалежним внаслідок етнічної чистки, влаштованої проти албанців режимом Мілошевича і підтриманого більшістю сербського суспільства. При цьому «незалежність» і анексія Криму – результат агресії і Росія Путіна поводиться щодо кримських татарів так, як Сербія Мілошевича – до албанців.

Сербська громадська думка української позиції не оцінила. Для сербів Косово – сербське, а Крим – російський. І ніяких проблем з міжнародним правом. Сербські «патріоти» воювали з албанцями в Косово і з українцями на Донбасі. Це – реальність, яку не можна вічно ігнорувати. Навіть сусіди Сербії і Косово мають дипломатичні стосунки з обома цими країнами. Прийшов час і нам визначитись,

– вважає Портников.