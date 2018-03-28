Кремлю вийшло здивувати нас, – командувач НАТО

Дії керівництва Росії в останні кілька років застали країни-члени НАТО зненацька.

Таку думку висловив командувач Сухопутними військами Латвії полковник Ільмарс Леїнс, повідомляє "Укрінформ"

"Кремлю поки вдається дивувати нас. Нам завжди доводиться лише припускати, НАТО та Заходу загалом. Слід визнати: ми кожного разу були здивовані, коли Путін робив якийсь крок", – зізнався полковник.

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Леїнс наголосив, що при цьому НАТО намагається покращити ситуацію за допомогою оновлення системи попередження. Він додав, що країни-члени Альянсу докладають значних зусиль для точнішого трактування дій Москви.