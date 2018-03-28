Кремлю получилось удивить нас, – командующий НАТО
Действия руководства России в последние несколько лет застали страны-члены НАТО врасплох.
Такое мнение высказал командующий Сухопутными войсками Латвии полковник Ильмарс Леинс, сообщает "Укринформ"
"Кремлю пока удается удивлять нас. Нам всегда приходится лишь предполагать, НАТО и Западу в целом. Следует признать мы каждый раз были удивлены, когда Путин делал какой-то шаг", – признался полковник.
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Леинс подчеркнул, что при этом НАТО пытается улучшить ситуацию с помощью обновления системы предупреждения. Он добавил, что страны-члены Альянса прилагают значительные усилия для точной трактовки действий Москвы.
Источник: 24 Канал
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