Кремлю получилось удивить нас, – командующий НАТО

Действия руководства России в последние несколько лет застали страны-члены НАТО врасплох.

Такое мнение высказал командующий Сухопутными войсками Латвии полковник Ильмарс Леинс, сообщает "Укринформ"

"Кремлю пока удается удивлять нас. Нам всегда приходится лишь предполагать, НАТО и Западу в целом. Следует признать мы каждый раз были удивлены, когда Путин делал какой-то шаг", – признался полковник.

Читайте также: Литва назвала Россию главной угрозой своей национальной безопасности

Леинс подчеркнул, что при этом НАТО пытается улучшить ситуацию с помощью обновления системы предупреждения. Он добавил, что страны-члены Альянса прилагают значительные усилия для точной трактовки действий Москвы.