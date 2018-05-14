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Чем запомнился одиозный судья Бобровник: видео

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Умер скандальный судья Соломенского суда Киева Александр Бобровник. Ему было всего 37 лет. Причины смерти в пресс-службе суда пока не сообщают. Известно лишь, что трагедия произошла, когда судья был за рулем авто на Житомирщине. По информации источников у судьи были проблемы с сердцем.

Бобровник был незаурядным судьей. По странному стечению обстоятельств он рассматривал преимущественно скандальные дела. Как вот газовое производство в отношении нардепа-беглеца Онищенко или дело любителя полосатых одеял Романа Насирова.

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На его счету с десяток громких дел от НАБУ. Если в Соломенский суд поступало дело от антикоррупционных органов, то каждый раз система автоматического распределения как бы случайно выбирала Александра Бобровника. В его "портфолио": газовое дело, где фигурировал нардеп-беглец Онищенко, который сейчас публикует компромат на Петра Порошенко. В прошлом году он также вел дело Романа Насирова и отпустил на поруки серого кардинала "Народного фронта" Николая Мартыненко.

В послужном списке Бобровника было и несколько громких дел с экс-регионалами: именно он обязал прокуратуру закрыть уголовное производство в отношении экс-регионала Юрия Иванющенко, известного как Юра Енакиевский, который находился в розыске. А также отказал в 2017 году НАБУ в доступе к документам по махинациям экс-министра экологии Николая Злочевского.

Очень ограниченное количество следственных судей в Соломенском суде. И поэтому, даже когда случалось так, что распределялись дела, часто попадали на него, потому что часто он был один из двух или вообще один из одного судей в Соломенском суде,
– отметил член Общественного совета добропорядочности Михаил Жернаков.

Сам Бобровник тоже был фигурантом уголовного производства. Высший совет правосудия подтвердил, что одиозный судья распивает алкогольные напитки на рабочем месте, безосновательно откладывает рассмотрение дела. И, вдобавок, берет взятки. Но Бобровник оставался работать дальше, и рассматривал почти все резонансные дела антикоррупционного бюро. А Украинская Хельсинская спилка дала Бобровнику звание "Чертополох года". Эту премию правозащитники назначают за опасные нарушения права людей. А в марте 2017 года Бобровник провалил экзамен на работоспособность. Он получил худший результат – 48 из ста баллов.

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"Надо изменить порядок формирования судов, чтобы не старые украинские судьи выбирали новых украинских судей, а все-таки, чтобы к этому были привлечены представители общественности, те, кто действительно заинтересован в судебной реформе", – отметил член Общественного совета добропорядочности Михаил Жернаков.

А судебную реформу в Украине громко провалили, поэтому в судебном звене до сих пор остаются такие "бобровники".

Автор: Анастасия Крымова
Теги: Новости Украины Судьи Александр Бобровник
Источник: 24 Канал
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