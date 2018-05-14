Чим запам'ятався одіозний суддя Бобровник: відео

Помер скандальний суддя Солом'янського суду Києва Олександр Бобровник. Йому було всього 37 років. Причини смерті у прес-службі суду наразі не повідомляють. Відомо лише, що трагедія сталася, коли суддя був за кермом авто на Житомирщині. За інформацією джерел у суддІ були проблеми із серцем.

Бобровник був непересічним суддею. За дивним збігом обставин він розглядав переважно скандальні справи. Як от газове провадження щодо нардепа-втікача Онищенка чи справа любителя смугастих ковдр Романа Насірова.

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На його рахунку з десяток гучних справ від НАБУ. Якщо до Солом'янського суду надходила справа від антикорупційних органів, то щоразу система авторозподілу наче випадково обирала Олександра Бобровника. У його "портфоліо": газова справа, де фігурував нардеп-втікач Онищенко, який зараз публікує компромат на Петра Порошенка. Минулого року він також вів справу Романа Насірова та відпустив на поруки сірого кардинала "Народного фронту" Миколу Мартиненка.

У послужному списку Бобровника було і кілька гучних справ з екс-регіоналами: саме він зобов'язав прокуратуру закрити кримінальне провадження щодо екс-регіонала Юрія Іванющенка відомого як Юра Єнакіївський, який перебував у розшуку. А також відмовив у 2017 році НАБУ у доступі до документів щодо махінацій екс-міністра екології Миколи Злочевського.

Дуже обмежена кількість слідчих суддів у Солом'янському суді. І тому, навіть коли траплялося так, що розподілялися справи, часто потрапляли на нього, тому що часто він був один з двох або взагалі один із одного суддів в Солом'янському суді,

– зазначив член Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков.

Сам Бобровник теж був фігурантом кримінального провадження. Вища рада правосуддя підтвердила, що одіозний суддя розпиває алкогольні напої на робочому місці, безпідставно відкладає розгляд справ. І, на додачу, бере хабарі. Але Бобровник залишався працювати далі, і розглядав майже усі резонансні справи антикорупційного бюро. А Українська Гельсинська спілка дала Бобровнику звання "Чортополох року". Цю премію правозахисники призначають за найнебезпечніші порушення права людей. А у березні 2017 року Бобровник провалив іспит на працездатність. Він отримав найгірший результат – 48 зі ста балів.

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"Треба змінити порядок формування судів, щоби не старі українські судді обирали нових українських суддів, а все-таки, щоби до цього були долучені представники громадськості, ті, хто дійсно зацікавлений в судовій реформі", – наголосив член Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков.

А судову реформу в Україні гучно провалили, тому у судовій ланці досі залишаються такі "бобровники".