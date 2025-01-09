Дані передає 24 Канал з посиланням на трансляцію пресконференції.

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Які втрати Росії у війні

З 2022 року Росія зазнала понад 700 тисяч втрат на полі бою. Це більше, ніж кількість військових, які загинули під час Другої світової війни з боку Росії. Російські втрати в Україні становлять 2/3 потужностей війська, які були на початку повномасштабного вторгнення,

– сказав Ллойд Остін.

Наприкінці минулого року ЗМІ часто писали, що Росія зазнала рекордних втрат за листопад. Міністр оборони США підтвердив ці дані: в листопаді 2024 року Росія втрачала близько 15 тисяч військових кожного дня.

Оскільки цифра величезна, то Кремлю потрібно десь поповнювати людський ресурс. Путін удався до набору в'язнів і залучення солдатів КНДР. Але для північнокорейських військових ця війна чужа.

"Це ще одна чітка ознака того, що Путін у відчаї", – наголосив Остін.

На війні проти України загинула вже тисяча солдатів Кіма. Проте реальні цифри вищі.

Підбиваючи підсумки роботи "Рамштайну", Ллойд Остін сказав, що коаліція західних країн стала арсеналом української демократії і двигуном для глобальної безпеки. А Контактна група – найбільш послідовною глобальною коаліцією за понад 30 років.





