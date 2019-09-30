Чем запомнился первый в Украине Гобелен-фест: фоторепортаж

Отныне туристический городок Аскания-Нова известен не только одноименным заповедником, но и первым в Украине "Гобелен-фестом". Место проведения выбрали не случайно, ведь именно на Херсонщине выводят новые виды овец.

Гости "Гобелен-феста" вживую могут увидеть, как изготавливают разнообразные изделия из овечьего меха.

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На фестивале представлены различные виды гобеленов: вышитые, тканые и валяные. Каждая мастерица показывает на фестивале свою технику. Жительница Аскании-Новой в свои почти 80 тоже пришла на фест, прихватив с собой веретено, чтобы показать, как делаются шерстяные нитки.

Мастера говорят, шерсть не только хороший материал для декора, но и теплый – для изготовления одежды. Более того, изделия из нее еще и модные в этом сезоне.

Тапочки делаются до трех дней. Шляпы, может, и больше, потому что их нужно натянуть на болванку и высушить, потом еще раз натянуть,

– сказала мастерица по валянию Татьяна Костюк.

Здесь мастера не только демонстрируют свое мастерство. Организаторы решили привлекать туристов живым уголком. Животными, из шерсти которых и изготовят всю эту красоту.

Первый в Украине "Гобелен-фест" / Фото: страница "Гобелен-Фест" в фейсбуке

Именно в Аскании-Новой расположен институт животноводства. Он имеет главный в Украине селекционный центр, где выводят новые породы овец. Еще в начале 90-х в Украине было 10-миллионное поголовье овец, сейчас осталось около миллиона. Умереть овцеводству не дают ученые.



Именно в Аскании-Новой расположен институт животноводства

Организовали мероприятие за грантовые средства министерства культуры. Среди многих проектов выиграл этот, потому что местная община заявила о возрождении овцеводства.

Этот фестиваль и грантовый проект связаны с историей семьи Фальц-Фейнов. Они начали выращивать здесь овец,

– пояснил поселковый голова Аскании-Новой Виталий Свинцицкий.

Организаторы хотят сделать фестиваль ежегодным. И уже ищут спонсоров. Поэтому, кроме известного биосферного заповедника, в поселке Аскания-Нова может появиться еще одна туристическая локация.