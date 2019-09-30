Чим запам'ятався перший в Україні Гобелен-фест: фоторепортаж

Відтепер туристичне містечко Асканія-Нова відома не лише однойменний заповідником, але й першим в Україні "Гобелен-фестом". Місце проведення обрали не випадково, адже саме на Херсонщині виводять нові види овець.

Гості "Гобелен-фесту" наживо можуть побачити як виготовляють різноманітні вироби з овечого хутра.

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На фестивалі представлені різні види гобеленів: вишиті, тканні та валяні. Кожна майстриня показує на фестивалі свою техніку. Жителька Асканії-Нової у свої майже 80 теж прийшла на фест, прихопивши з собою веретено, аби показати, як робляться вовняні нитки.

Майстри кажуть, вовна не лише хороший матеріал для декору, а й найтепліший – для виготовлення одягу. Ба більше, вироби з неї ще й модні у цьому сезоні.

Капці робляться до трьох днів. Капелюхи, може, й більше, тому що їх треба натягнути на болванку і висушити, потім ще раз натягнути,

– сказала майстриня з валяння Тетяна Костюк.

Тут майстри не лише демонструють свою майстерність. Організатори вирішили залучати туристів живим куточком. Тваринами, з шерсті яких і вироблять усю цю красу.

Перший в Україні "Гобелен-фест" / Фото: сторінка "Гобелен-Фест" у фейсбуці

Саме в Асканії-Нові розташований інститут тваринництва. Він має головний в Україні селекційний центр, де виводять нові породи овець. Ще на початку 90-х в Україні було 10-мільйонне поголів'я овець, зараз залишилося до мільйона. Вмерти вівчарству не дають науковці.



Саме в Асканії-Нові розташований інститут тваринництва

Організували захід за грантові кошти міністерства культури. З-поміж багатьох проєктів виграв цей, бо місцева громада заявила про відродження вівчарства.

Цей фестиваль та грантовий проєкт пов'язані з історією сім'ї Фальц-Фейнів. Вони почали вирощувати тут овець, – пояснив селищний голова Асканії-Нова Віталій Свінцицький.

Організатори хочуть зробити фестиваль щорічним. І вже шукають спонсорів. Тож, окрім всесвітньовідомого біосферного заповідника, у селищі Асканія-Нова може з'явитись ще одна туристична локація.