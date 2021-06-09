В рамках проекта "Делаем украинское", который подготовила группа "Метинвест" к своему 15-летию, чемпион мира по высшему пилотажу Тимур Фаткуллин рассказал о мечтах детства.

"Сейчас, летая здесь, я очень бы хотел пролететь над бабушкиным домом, который ждет меня. Я несколько лет не ездил в Крым. И в один день я все еще мечтаю, что я прилечу туда, сяду, родители там разобьют огни. Это будут сумерки. Я сяду на поле куда-нибудь, и они будут встречать меня. И старший брат. И это будет таким большим делом какой-то, мечтой, которая сбылась", – сказал он.

Чемпион Фаткуллин не только мечтает, но и добывает мировую славу не только для себя, но и для всей Украины.

Нам приятно от этого, что нам есть что экспортировать, и что это ценится на международной арене... Мы в мире "делаем украинское",

– сказал Тимур.

Посмотреть новый выпуск проекта "Делаем украинское", посвященный Тимуру Фаткуллину, можно на странице проекта по ссылке.

А впереди зрителей ждут истории других украинцев, которые создают что-то особенное для Украины, что делает ее известной во всем мире.