У рамках проєкту "Робимо українське", який підготувала група Метінвест до свого 15-річчя, чемпіон світу з вищого пілотажу Тимур Фаткуллін розповів про мрії дитинства.

"Зараз, літаючи тут, я дуже б хотів пролетіти над бабусиним будинком, який чекає на мене. Я кілька років не їздив до Криму. І в один день я все ще мрію, що я прилечу туди, сяду, батьки там розіб'ють вогні. Це будуть сутінки. Я сяду на поле куди-небудь, і вони будуть зустрічати мене. І старший брат. І це буде такою великою справою якоюсь, мрією, яка збулася», – сказав він.

Чемпіон Фаткуллін не лише мріє, а й здобуває світову славу не тільки для себе, але й для всієї України.

Нам приємно від цього, що нам є що експортувати, і що це цінується на міжнародній арені... Ми у світі "робимо українське",

– сказав Тимур.

Переглянути новий випуск проєкту "Робимо українське", присвячений Тимуру Фаткулліну, можна на сторінці проєкту за посиланням.

А попереду глядачів чекають історії інших українців, які створюють щось особливе для України, що робить її відомою в усьому світі.