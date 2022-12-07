На чемпионате мира 2022 года завершилась стадия 1/8 финала. В ней определились восемь команд, продолжающих борьбу за звание лучшей сборной мира.

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Португальцы из МЮ зажигают

Тем временем популярный статистический портал SofaScore определился с топ-десяткой лучших футболистов по итогам прошедших 56 поединков. Лидером рейтинга является португальский хавбек Бруно Фернандеш.

Футболист Манчестер Юнайтед дважды забил и отдал три результативных передачи в трех сыгранных матчах. Он единственный футболист турнира, который имеет среднюю отметку выше 8,00. Также в тройку лучших входят Лионель Месси и Войцех Щенсны.

Тот-10 лучших футболистов ЧМ-2022:

  • Бруно Фернандеш (Португалия) – 8,43
  • Лионель Месси (Аргентина) – 7,95
  • Войцех Щенсны (Польша) – 7,93
  • Антуан Гризманн (Франция) – 7,93
  • Килиан Мбаппе (Франция) – 7,85
  • Диогу Далот (Португалия) – 7,80
  • Жан-Шарль Кастеллетто (Камерун) – 7,75
  • Йозуа Киммих (Германия) – 7,73
  • Мохаммед Кудус (Гана) – 7,70
  • Коди Гакпо (Нидерланды) – 7,63

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Кто остался в борьбе за чемпионство

Интересно, что в рейтинге нашлось место для трех игроков, которые со своими сборными не вышли в плей-офф – Кастеллетто, Киммих и Кудус. Напомним, что в 1/4 финала ЧМ-2022 сойдутся следующие пары:

  • Хорватия – Бразилия
  • Нидерланды – Аргентина
  • Марокко – Испания
  • Англия – Франция

Первые два матча пройдут 9 декабря, последние два – 10-го. Новый чемпион мира определится 18 числа в Лусаиле.