На чемпіонаті світу 2022 завершилась стадія 1/8 фіналу. У ній визначились вісім команд, які продовжують боротьбу за звання найкращої збірної світу.
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Португальці з МЮ запалюють
Тим часом популярний статистичний портал SofaScore визначився із топ-десяткою найкращих футболістів за підсумками минулих 56-ти поєдинків. Лідером рейтингу є португальський хавбек Бруну Фернандеш.
Футболіст Манчестер Юнайтед двічі забив та віддав три результативні передачі у трьох зіграних матчах. Він єдиний футболіст турніру, який має середню оцінки вище 8,00. Також до трійки найкращих входять Ліонель Мессі та Войцех Щенсни.
Тот-10 найкращих футболістів ЧС-2022:
- Бруну Фернандеш (Португалія) – 8,43
- Ліонель Мессі (Аргентина) – 7,95
- Войцех Щенсни (Польща) – 7,93
- Антуан Грізманн (Франція) – 7,93
- Кіліан Мбаппе (Франція) – 7,85
- Діогу Далот (Португалія) – 7,80
- Жан-Шарль Кастеллетто (Камерун) – 7,75
- Йозуа Кімміх (Німеччина) – 7,73
- Мохамед Кудус (Гана) – 7,70
- Коді Гакпо (Нідерланди) – 7,63
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Хто залишився у боротьбі за чемпіонство
Цікаво, що у рейтингу знайшлось місце для трьох гравців, які зі своїми збірними не вийшли в плей-офф – Кастеллетто, Кімміх та Кудус. Нагадаємо, що в 1/4 фіналу ЧС-2022 зійдуться наступні пари:
- Хорватія – Бразилія
- Нідерланди – Аргентина
- Марокко – Іспанія
- Англія – Франція
Перші два матчі пройдуть 9 грудня, останні два – 10-го. Новий чемпіон світу визначиться 18 числа в Лусаїлі.