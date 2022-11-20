В Катаре стартовал 22-й чемпионат мира по футболу. В стартовом поединке сборная страны-хозяйки противостоит Эквадору, являющемуся фаворитом поединка.

Следите с нами Катар – Эквадор: онлайн-трансляция матча-открытия ЧМ-2022

Южноамериканцы приняли инициативу с первых минут. Уже на третьей минуте эквадорцы открыли счет после ошибки вратаря катарцев. Впрочем, арбитр его отменил из-за офсайда, который заметил VAR. Решение выглядело очень спорно.

Отмененный гол через VAR:

Но это не смутило эквадорцев и уже на 16 минуте они вышли вперед. Валенсия вышел лицом к лицу с Аль-Шиибом и вратарь Катара сбил Эннера. Рефери указал на отметку, а сам Валенсия уверенно реализовал пенальти.

Видео гола Эннера Валенсии:

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Именно этот гол и первый на чемпионате мира-2022. Напомним, что также в группу А попали Сенегал и Нидерланды. Их матч пройдет в понедельник, 21 ноября. Начало – в 18:00 по киевскому времени.