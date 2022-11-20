В Катарі стартував 22-ий чемпіонат світу з футболу. У стартовому поєдинку збірна країни-господарки протистоїть Еквадору, який є фаворитом поєдинку.

Слідкуйте з нами Катар – Еквадор: онлайн-трансляція матчу-відкриття ЧС-2022

Південноамериканці взяли ініціативу з перших хвилин. Вже на третій хвилині еквадорці відкрили рахунок після помилки воротаря катарців. Втім арбітр його скасував через офсайд, який помітив VAR. Рішення виглядало вкрай спірно.

Скасований гол через VAR:

Але це не засмутило еквадорців і вже на 16 хвилині вони вийшли вперед. Валенсія вийшов віч-на-віч із Аль-Шиїбом і воротар Катару збив Еннера. Рефері вказав на позначку, а сам Валенсія впевнено реалізував пенальті.

Відео голу Еннера Валенсії:

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Саме цей гол і є першим на чемпіонаті світу-2022. Нагадаємо, що також в групу А потрапили Сенегал і Нідерланди. Їх матч пройде у понеділок, 21 листопада. Початок – о 18:00 за київським часом.