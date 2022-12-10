24 канал рассказывает о матчах, ожидающих болельщиков на чемпионате мира в 19-й игровой день.

К теме Чемпионат мира по футболу 2022: календарь и результаты матчей

Марокко – Португалия. 17:00

Сборная Марокко претендует на звание одного из главных открытий чемпионата мира 2022 года. Если другие команды, вышедшие в четвертьфинал, были среди претендентов на чемпионство или хотя бы на высокие места, то успех "атласных львов" действительно удивляет. До этого лучшим результатом команды был выход в 1/8 финала в далеком 1986 году. А на четыре из пяти последних чемпионатов мира команда не квалифицировалась.

Марокко повторило успех трех других африканских сборных, доходивших до четвертьфинала. А дальше команды из Африки пока пройти не смогли. Так что будет интересно, станет ли Марокко первой командой, которая эту неприятную традицию преодолеет.

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Помешать им в этом постарается Португалия. Европейские "селесао" достаточно мощно выступили в первых матчах на групповом этапе. И лишь поражение Южной Кореи несколько "смазало" их победное шествие. Но уже в 1/8 финала португальцы не оставили шансов Швейцарии. И сделали это без звездного Роналду.

Англия – Франция. 21:00

Топовый матч, в котором каждая команда заслуживает если и не победы на турнире, то хотя бы выхода в финал. Обе сборные достаточно мощно выступают на турнире. И их столь скорая встреча даже несколько разочаровывает. Ведь обе сборные заслуживают того, чтобы быть в финале. Но в следующий раунд пройдет только одна из них.

Команды ранее дважды встречались в рамках чемпионата мира. И в обоих случаях сильнее были "три льва". Как будет в этот раз – покажет только игра.

Победители матчей Марокко – Португалия и Англия – Франция сыграют между собой в полуфинале 14 декабря.