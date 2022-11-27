24 канал розповідає про матчі, які очікують вболівальників у восьмий день чемпіонату світу. 27 листопада на нас чекатимуть битва раненої Німеччини за плей-офф та нову спробу Канади здивувати всіх.

Японія – Коста-Рика

Початок: 12:00

Стадіон: Ахмад бін Алі Стедіум (Аль-Раян)

"Самураї" стали одним із відкриттів першого туру. Японці змогли здобути вольову перемогу над німцями, а коуч команди Моріясу показав неймовірну чуйку, перевернувши матч за допомогою замін.

Тепер же перед азійською командою відкривається пряма путівка в плей-офф. Перемога над костариканцями де-факто гарантує команді місце в топ-двійці, а в разі осічки німців в паралельній грі – то і де-юре.

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Як показав перший тур, це цілком реально. Коста-Рика поки претендує на звання найгіршої команди турніру, адже не показали нічого в атаці з Іспанією та жахливо відіграла в захисті.

Для центральноамериканської країни це остання можливість пошуміти на цьому турнірі. Але поки важко уявити, як саме підопічні Луїса Суареса зможуть зупинити вибухових та заряджених японців. До того ж "самураям" бажано забити якомога більше, щоби у випадку рівності балів випередити тих же німців.

Бельгія – Марокко

Початок: 15:00

Стадіон: Аль-Тумама (Доха)

У першому турі марокканці показали непогану гру, відігравши на рівних із віцечемпіонами світу хорватами. "Леви Атласа" рішуче налаштовані на вихід в плей-офф і тепер на їх шляху стане інший призер минулого ЧС.

Бельгійці ж не дуже вразили у грі з Канадою. Втім підопічні Мартінеса змогли здобути перемогу на класі, що фактично робить їх фаворитами квартету. Перемога над Марокко виведе "червоних дияволів" в плей-офф.

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Африканцям же достатньо буде нічиєї, адже в останньому турі їй грати з канадцями. Кадрово марокканці виглядають дуже сильно, але в цій грі їм треба буде грати наднадійно в захисті, аби розраховувати на успіх.

Бельгії ж треба налагодити гру в атаці, бо після виліту Лукаку команда втратила ефективного голеадора. У першому турі забив Батшуаї, але його реалізація залишала бажати кращого.

Хорватія – Канада

Початок: 18:00

Стадіон: Халіфа Інтернешнл Стедіум (Аль-Раян)

Канадська збірна вийшла на перший за 36 років Мундіаль і справила непогане враження у першій грі. Підопічні Хердмана створили чимало моментів та навіть отримали право на пенальті.

Втім неймовірний Куртуа відмовлявся пропускати, а віковий центр оборони Бельгії видав неймовірну гру. Тепер же "кленовим" треба брати очки у грі з хорватами, які не зіграли надто ефективно на старті ЧС.

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У "картатих" йде зміна поколінь, тому розраховувати на великий прорив, як у 2018-му, не варто. Тим не менше, команді Даліча треба перемагати нахабного аутсайдера, адже в останньому турі на них чекатиме грізна Бельгія.

Попри фаворитизм хорватів, у цій грі можна очікувати будь-якого результату. Втім брак досвіду і погана реалізація можуть зіграти злий жарт із Канадою. Як і бельгійці, Хорватія здатна дочекатись свого моменту і далі грати по рахунку.

Іспанія – Німеччина

Початок: 21:00

Стадіон: Аль-Байт (Аль Хор)

Для Бундестім настав час Х. Бездарна поразка від японців у першому турі поставила команду Фліка у становище "пан або пропав". Лише перемога над "фурією рохою" залишить Німеччину в боротьбі за плей-офф.

При цьому самі іспанці справили неймовірне враження у поєдинку з Коста-Рикою. Безумовно, варто робити скидку на рівнь опонента, однак сім голів на ЧС забивають вкрай рідко (особливо у XXI сторіччі).

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Проте і без цього розгрому Іспанія доводила, що знаходиться у прекрасній формі. За останній рік підопічні Енріке вийшли у півфінал Євро, здобули срібло минулої Ліги націй та вийшли у "фінал чотирьох" цього розіграшу турніру.

Німців же підкосили кадрові проблеми, бо через травми Вернера та Сане у нападі Флік має не такий великий вибір. Мюллер вже не витягує весь поєдинок фізично, а Мусіала поки не готовий вести за собою команду.

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Для успіху в грі з іспанцями Бундестіму варто вкрай уважно відіграти в обороні. Саме дикі помилки позаду коштували Німеччині перемоги над японцями. Тільки після цього можна думати про напад і те, як пробити Сімона.