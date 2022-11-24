Английский тренер трижды выступал на Мундиалях с женскими сборными: Новая Зеландия 2007 и 2011, а также со сборной Канады в 2015 году. Его первый мужской Чемпионат Мира пришелся на этот год, также во главе со сборной Канады.

Достойно внимания Лука Модрич – первый игрок, сыгравший в трех десятилетиях на ЧМ и ЧЕ: путь капитана

Уникальный тренер

Первый крупный турнир, на котором тренировал Хердман, состоялся в Китае в 2007. Тогда его женская команда Новой Зеландии попала в квартет со сборными Китая, Бразилии и Дании. Коллектив Хердмана уступил во всех трех матчах, не забив ни одного мяча.

Следующий шанс для англичанина и ко был в 2011. Хердман со сборной Новой Зеландии испытывал свои силы на женском Мундиале 2011, проходившем в Германии. Но такой возможностью снова воспользоваться не удалось и Новая Зеландия не вышла из группы. Хотя на этот раз им удалось заработать один зачетный бал (со сборной Мексики) и отличиться в каждом матче.

Интересно! Самое успешное женское ЧМ состоялось для Хердмана в 2015 в Канаде. На этот раз коуч возглавлял страну-хозяйку турнира. Подопечным Хердмана удалось не только занять первое место в группе, но и дойти до 1/4 финала, где они вылетели от сборной Англии (2:1).

Сейчас Хердман возглавляет мужскую сборную Канады, с которой он успел стартовать на Чемпионате Мира-2022 в Катаре. Но из досадного поражения от сборной Бельгии (1:0), где Альфонсо Дэвис не смог реализовать пенальти.