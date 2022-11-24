Англійський тренер тричі виступав на Мундіалях з жіночими збірними: Нова Зеландія 2007 та 2011, а також зі збірною Канади у 2015. Його перший чоловічий Чемпіонат Світу припав на цей рік, також на чолі зі збірною Канади.

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Перший великий турнір, на якому тренував Хердман відбувся у Китаї у 2007. Тоді його жіноча команда Нової Зеландії потрапила у квартет зі збірними Китаю, Бразилії та Данії. Колектив Хердмана поступився у всіх трьох матчах, не забивши жодного мяча.

Наступний шанс для англійця і ко був у 2011. Хердман зі збірною Нової Зеландії випробовуав свої сили на жіночому Мундіалі 2011, який проходив у Німеччині. Та такою нагодою знову скористатись не вдалось і Нова Зеландія не виходить з групи. Хоча цього разу, їм вдалось заробити один заліковий бал (зі збірною Мексики) та відзначитись у кожному матчі.

Найуспішніший жіночий ЧС відбувся для Хердмана у 2015 у Канаді. Цього разу коуч очолював країну-господарку турніру. Підопічним Хердмана вдалось не тільки взяти перше місце у групі, але й дійти до 1/4 фіналу, де вони вилетіли від збірної Англії (2:1).

Зараз Хердман очолює чоловічу збірну Канади, з якою він уже встиг стартувати на Чемпіонаті Світу-2022 у Катарі. Та з прикрої поразки від збірної Бельгії (1:0), де Альфонсо Девіс не зміг реалізувати пенальті.