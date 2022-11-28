24 канал рассказывает о матчах, ожидающих болельщиков в девятый день чемпионата мира. 28 ноября Бразилия и Португалия могут обеспечить себе проход в плей-офф, тогда как корейцы и гонцы попытаются одержать первую победу.

Камерун – Сербия

Начало: 12:00

Стадион: Аль-Джануб (Аль-Вакра)

В данном поединке украинцам трудно будет определиться с любимцем по политическим причинам. Руководства двух стран хорошо относятся к России, а в первом туре камерунский футболист даже вышел с флагом террористов на бутсах.

Что касается футбольной стороны вопроса, то одна из команд сегодня должна потерять шансы на плей-офф. Первый тур получился для обоих неудачным. Камерунцы оказались слабее Швейцарии, а сербы ничего не смогли противопоставить бразильцам.

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По кадровому потенциалу лидерами являются "белые орлы", но африканцы часто удивляли на этом Мундиале. Камерун же тоже не уступил по игре швейцарцам, однако реализация соперника была лучше.

У сербов в атаке должны зажечь Митрович и Влахович, поскольку в обороне подопечные Ригобера Сонга не выглядят очень надежными. Важно отметить, что ничья не устроит ни одну команду и сыграет на руку швейцарцам. Это и должно добавить красок встречи.

Южная Корея – Гана

Начало: 15:00

Стадион: Эдьюкейшн Сити Стэдиум (Аль-Райан)

Эти коллективы называли главными аутсайдерами группы Н, однако первый тур показал ошибочность этого мнения. Корейцы отыграли совершенно равную игру с Уругваем, ни в чем не уступив "селесте".

Ганцы продемонстрировали открытую игру с Португалией и даже несмотря на поражение дважды смогли поразить ворота Диоги Средства. Теперь же африканцам нужно будет вскрывать более защитных корейцев.

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У азиатской команды главная надежда впереди – это Сон Хин Мин. Уругвайцы закрыли звезду Тоттенхэма, Гане будет это сделать посложнее. У "черных звезд" в атаке зажигают Кудус, Иньяки Уильямс и братья Айю.

Важно отметить, что победитель этой пары может стать фаворитом в борьбе за второе место, если уругвайцы проиграют Португалии. Шансы кажутся примерно равными, каждая из команд желает повторить свои звездные прорывы на ЧМ в этом столетии.

Напомним. Лучшим результатом Южной Кореи на Мундиалях является четвёртое место на домашнем ЧМ-2022. Через восемь лет феерически выступила Гана, дошедшая до четвертьфинала и только из-за драмы Суареса уступила серию пенальти Уругвая.

Бразилия – Швейцария

Начало: 18:00

Стадион: Стадион 974 (Доха)

Команда Тите в первом туре начала уверенно доказывать свой фаворитизм на этом ЧМ. Именно "пентакампеоне" дают больше шансов на золото и в первой игре с сербами они не подвели (2:0).

Правда, перед игрой со Швейцарией у "селесао" возникли кадровые проблемы. Не поможет команде правый защитник Данило и на этой позиции у Тите дефицит. Подменить игрока Ювентуса могут либо "пенсионер" Дани Алвес, либо кто-то из игроков другой позиции (Милитао, Маркиньос или Теллес).

Но самой большой проблемой может стать отсутствие Неймара. Звезда ПСЖ травмировал лодыжку в игре с Сербией и точно не поможет Бразилии в группе. Более того, участие игрока в плей-офф тоже под вопросом.

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Впрочем, у Тите большой выбор игроков атаки, которые должны подменить лидера – Энтони, Жезус, Родриго или Мартинелли. Тем более что в игре со Швейцарией "пентакампеоне" устроит и ничья.

Сами же подопечные Якина одержали стратегически важную победу над Камеруном и могут подойти к решающей дуэли с сербами в качестве победителя. Шансов против Бразилии у "нейтралов" немного, но если они не пропустят в первом тайме, вероятность ничьей вырастет в разы.

Португалия – Уругвай

Начало: 21:00

Стадион: Лусаил Айконик Стэдиум (Лусаил)

Главные фавориты последнего квартета сойдутся на главной арене ЧМ, где пройдет финал. Туда отчаянно хочет попасть Криштиану Роналду со своей командой.

Для этого подопечным Сантуша желательно выигрывать группу, чтобы не попасть в 1/8 финала в Бразилию. А победа над Уругваем гарантирует им плей-офф и, скорее всего, первое место.

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Португальцам абсолютно по силам добиться успеха, ведь в первом туре они показали свои способности в атаке. Да, в защите сыграли неудачно, но и Уругвай разочаровал в поединке с Южной Кореей.

Эта осечка может дорого стоить "селесте", ведь в последнем туре им нужно будет обязательно побеждать Гану. Поэтому следует ожидать, что Уругвай будет пытаться вырвать хотя бы ничью и пристыдить скептиков к своей игре в нападении.