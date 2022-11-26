Сборная Франции в первом туре на ЧМ-2022 смогла обыграть Австралию. А во втором туре обыграть сборную Дании. Таким образом, после двух туров "ле блё" набрали шесть очков и гарантировали себе выход в 1/8 финала.

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Франция стала первой сборной на ЧМ-2022, которая это сделала.

Кроме того, французы сломали так называемое "проклятие чемпионов", сопровождавшее европейские сборные на чемпионах мира в XXI век. Оно заключалось в том, что та команда, которая становилась чемпионом мира, на следующем Мундиале проваливалась – вылетала с позором уже после групповой стадии.

И началось это с французов, победивших в 1998 году, а в 2002 году не вышедших из группы. Дальше такое "достижение" повторила сборная Италии – став чемпионом в 2006 году, в 2010 "скуадра адзурра" не вышла из группы. Чемпионом в 2010 году стала Испания, не вышедшая из группы на ЧМ-2014. Германия после триумфа в 2014 году, через четыре года тоже опозорилась.

Единственным, кому удалось избежать "проклятия чемпионов", стала Бразилия. Эта команда победила в 2002 году, а в 2006-м дошла до полуфинала. Но эта страна представляет не Европу, а Южную Америку.

И вот Франция, которая в 2018 году завоевала звание чемпиона мира, в 2022 году сумела преодолеть это "чемпионское проклятие".