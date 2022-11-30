24 канал рассказывает о матчах, ожидающих болельщиков в 11-й день чемпионата мира. 30 ноября Аргентина рискует не выйти из группы, Австралия сразится за сенсацию, а Франция применит ротацию.

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Австралия – Дания

Начало: 17:00

Стадион: Аль-Джануб (Аль-Вакра)

Датская команда пока скорее разочаровывает своих фанатов. После сенсационного прорыва в прошлом Евро от скандинавов ожидали уверенного выхода из этой группы на ЧМ. Однако осечка в игре с Тунисом и проигрыш французам поставили команду Юлманда в неприятное положение.

Для прохода в 1/8 финала Эриксена и компании необходимо обыграть Австралию и ожидать, что Тунис не обыграю Францию с более крупным счетом. И если второе условие вполне реально, то битва с "Соккерузом" пока не выглядит для датчан легким.

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Подопечные Арнольда показали хорошую организацию в матче с тунисцами, благодаря чему и выиграли при меньшем количестве моментов. Более того, в поединке с Францией австралийцы даже забили первыми, однако быстро посыпались после первого же ответного гола.

Дания является явным фаворитом дуэли банально благодаря высшему классу игроков. Однако скандинавы пока не создали впечатления команды, которая готова в атаке разрывать (как Франция). Свой единственный гол они забили с углового, а нападающие в первых матчах скорее разочаровали.

Поэтому совершенно не стоит удивляться, если Австралия не проиграет в этой встрече. Да, "Соккеруз" явно не соответствуют уровню участника плей-офф и должны вылететь сразу же. Но и Дания пока не произвела впечатление команды, способной выигрывать.

Интересный факт. Из четырех выходов на чемпионат мира Дания только раз не выходила в плей-офф – в 2010 году. В 1986 и 2002 годах команда остановилась в 1/8 финала, а в 1998 году дошла до четвертьфинала.

Тунис – Франция

Начало: 17:00

Стадион: Эдьюкейшн Сити Стедиум (Аль-Раян)

Бывшая французская колония постарается уколоть своего "старшего брата". Впрочем, для французов эта игра не будет решающей. "Ле Блэ" уже гарантировали себе выход из группы и только при каком-то фантастическом условии могут потерять первое место.

А вот Тунис сам себя зарыл в прошлом туре. После неплохой игры против Дании (0:0) "орлы Карфагена" не смогли ничего сделать против австралийцев после пропущенного мяча. Похоже, этот Тунис не сдаётся преодолевать массированную оборону и скорее готов отбиваться.

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Это им точно не поможет в матче с французами. Только победа в два мяча и ничья в параллельном матче может вывести Тунис в плей-офф. Но даже ротационный состав чемпионов мира вряд ли способен проиграть такому слабому в атаке сопернику.

Польша – Аргентина

Начало: 21:00

Стадион: Стадион 974 (Доха)

Пожалуй, именно это сражение должно стать главной фишкой дня. Аргентинцы оказались в затруднительном положении после сенсационного поражения от Саудовской Аравии в первом туре (1:2). Однако победа над Мексикой немного улучшила положение "альбиселеста".

Теперь же подопечным Скалони желательно выигрывать у лидера группы. Поляки взяли четыре очка в первых играх и теперь им достаточно ничьей для выхода дальше. Даже в случае поражения "Кадра" имеет небольшие шансы выйти из второго места.

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Конечно, этот матч очерчивают как битву Месси с Левандовским, сражавшимся за Золотой Мяч в прошлом году. Однако играет вся команда, а она у южноамериканцев ощутимо сильнее. Вот почему аргентинцев и считают фаворитами.

Польша пока не очень впечатляла, но свои баллы не теряла и даже могла подойти к последнему туру с максимумом, если бы Роберт реализовал пенальти в матче с Мексикой. Месси и компании нужно оживить игру на флангах и в нападении, потому что даже с Мексикой команда не поражала большую часть игры.

В большинстве своем ту победу вытянул как раз сам Лионель. Польша же выглядит более организованной командой в защите, поэтому у аргентинцев могут возникнуть проблемы, если долго не смогут пробить невероятного на этом турнире Щенсны.

Неплохая примета. Польша и Аргентина дважды встречались на Мундиалях, и эти встречи приносили победителям дуэли медали в итоге. В 1978 году "Кадра" выиграла у соперника 3:2 и взяла бронзу. А через четыре года Аргентина выиграла 2:0 и в конце концов стала чемпионом мира.

Саудовская Аравия – Мексика

Начало: 21:00

Стадион: Лусаил Айконик Стедиум (Лусаил)

Аравийцы пока смотрятся главным открытием Мундиаля. Команда Эрве Ренара ошеломила Аргентину и показала солидную игру с Польшей, хотя и проиграла из-за нереализованных моментов и суперигры кипера оппонента.

Впрочем, у саудов остаются шансы на проход в плей-офф. Для этого может хватить и ничьей с мексиканцами, хотя лучше побеждать и ни от кого не зависеть. А в этот результат можно поверить.

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Команда Херардо Мартино на этом мундиале пока выступает ниже ожиданий. Команда неплохо действовала в защите в первых играх, однако почти ничего не создавала у чужих ворот.

В этой игре "зеленым" надо во что бы то ни стало побеждать, да еще и с как можно большим счетом. Пока трудно представить, что эта команда с нулем забитых мячей может разгромить аравийцев. Хотя, конечно, по классу мексиканцы сильнее и в случае быстрого гола смогут навязать сопернику свою игру.

Интересная тенденция. На последних семи мундиалях Мексика неизменно выходила из группы, однако каждый раз останавливалась в 1/8 финала. Лучшими результатами "зеленых" есть четвертьфиналы на домашних чемпионатах мира в 1970 и 1986 годах.