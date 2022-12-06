24 канал рассказывает о матчах, ожидающих болельщиков на чемпионате мира в 17-й игровой день. 6 декабря уже определятся все четвертьфиналисты Мундиаля, поскольку пройдут последние поединки 1/8 финала.
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Марокко – Испания
Начало: 17:00
Стадион: Эдьюкейнш Сити Стедиум (Аль-Раян)
Марокко уж точно можно называть лучшей африканской командой этого Мундиаля. Подопечные Реграга очень уверенно провели групповой этап, набрав четыре балла в матчах с медалистами прошлого ЧМ.
И если с хорватами получилось получить только ничью, то бельгийцев "львы Атласа" переиграли по всем статьям (то же можно сказать и о матче с Канадой). Это позволило марокканцам выиграть очень непростую группу.
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Впрочем, судьба оказалась не слишком благосклонна к этой команде, ведь уже в 1/8 финала им придется противостоять Испании. Подопечные Луиса Энрике стартовали с выноса Коста-Рики (7:0), но остаток дистанции доиграли у полуноги.
Победу над немцами "фурия роха" упустила в конце матча, а из-за поражения от Японии в последнем туре, кажется, не слишком переживала. По-видимому, считали, что сойтись с марокканцами будет выгоднее, чем с Хорватией.
А такое мнение может жестко подставить Луиса Энрике, ведь на этом турнире именно африканцы выглядят более убедительно. У команды налажено взаимодействие между всеми линиями, где у каждой есть по 1-2 лидера. Особо стоит отметить атаку с Зиешем, Буфалем и Эн-Несири.
Конечно, по классу испанцы выше соперника и имеют достаточно широкую скамейку запасных, чтобы дожать его после перерыва или даже в экстратайме. Однако судьба может вернуть должок пиренейцам за "слив" Германии, тем более Марокко по силам это сделать.
Португалия – Швейцария
Начало: 21:00
Стадион: Лусаил Айконик Стедиум (Лусаил)
Роналду и компания не испытывали особых проблем с выходом из группы. Даже проигрыш Кореи в последнем туре не навредил подопечным Сантуша. Португальцы не только сохранили первую ступеньку, а еще и дали отдых ряду лидеров.
Теперь же на первой стадии плей-офф их ожидает битва с крепким европейским середняком. Швейцарцы в этом году уже преодолевали "красно-зеленых" в Лиге наций и вообще нередко берут очки и даже обыгрывают фаворитов.
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В группе же подопечные Якина заслуженно переиграли крепких сербов и авантюрных камерунцев, а Бразилии минимально проиграли лишь поздним голом. Что и говорить об уровне команды, если для "нейтралов" это уже пятый подряд выход в плей-офф на ЧМ или Евро.
Нет сомнений, что Португалии будет нелегко против такого организованного соперника. Защита швейцарцев может связать ноги Роналду, Фелишу и Фернандешу, а не слишком надежную защиту оппонента подарит моменты для Эмболо или Шакири. От матча не стоит ждать много голов, а скорее немало борьбы.
Если португальцы забьют в первом тайме, игра пойдет по их плану. Если нет, вполне вероятна сенсация в этой игре, ведь Швейцария уцепится зубами за свой шанс. будь он в основное время, экстратаймах или даже серии пенальти.