24 канал розповідає про матчі, які очікують вболівальників на чемпіонаті світу у 17-ий ігровий день. 6 грудня вже визначаться всі четвертьфіналісти Мундіалю, оскільки пройдуть останні поєдинки 1/8 фіналу.

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Марокко – Іспанія

Початок: 17:00

Стадіон: Едьюкейнш Сіті Стедіум (Аль-Раян)

Марокко вже точно можна називати найкращою африканською командою цього Мундіаля. Підопічні Реграгу дуже впевнено провели груповий етап, набравши чотири бали у матчах з медалістами минулого ЧС.

І якщо з хорватами вийшло здобути лише нічию, то бельгійців "леви Атласа" переграли за всіма статтями (те ж саме можна сказати і про матч з Канадою). Це дозволило марокканцям виграти вкрай непросту групу.

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Втім, доля виявилась не надто прихильною до цієї команди, адже вже в 1/8 фіналу їм доведеться протистояти Іспанії. Підопічні Луїса Енріке стартували з виносу Коста-Рики (7:0), але залишок дистанції дограли у півноги.

Перемогу над німцями "фурія роха" впустила в кінці матчу, а через поразку від Японії в останньому турі, здається, не надто і переймалась. Мабуть, вважали, що зійтись із марокканцями буде вигідніше, ніж з Хорватією.

А така думка може жорстко підставити Луїса Енріке, адже на цьому турнірі саме африканці виглядають переконливіше. У команди налагоджена взаємодія між всіма лініями, де в кожній є по 1-2 лідери. Особливо варто відзначити атаку з Зієшем, Буфалем та Ен-Несірі.

Цікаво знати. Марокко лише раз виходив в плей-офф на п'яти попередніх Мундіалях. Сталося це у 1986 році, коли африканці виграли групу з Англією, Польщею та Португалією, але програли в 1/8 фіналу німцям.

Звісно, за класом іспанці вище суперника і мають достатньо широку лаву запасних, щоб дотиснути його після перерви або навіть в екстратаймі. Проте доля може повернути боржок піренейцям за "злив" Німеччини, тим паче Марокко по силам це зробити.

Португалія – Швейцарія

Початок: 21:00

Стадіон: Лусаїл Айконік Стедіум (Лусаїл)

Роналду і компанія не мали особливих проблем з виходом із групи. Навіть програш Кореї в останньому турі не нашкодив підопічним Сантуша. Португальці не тільки зберігли першу сходинку, а ще і дали відпочинок низці лідерів.

Тепер же на першій стадії плей-офф на них очікує битва з міцним європейським середняком. Швейцарці цього року вже долали "червоно-зелених" в Лізі націй і взагалі нерідко беруть очки та навіть переграють фаворитів.

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У групі ж підопічні Якіна заслужено переграли міцних сербів та авантюрних камерунців, а Бразилії мінімально програли лише через пізній гол. Що і казати про рівень команди, якщо для "нейтралів" це вже п'ятий поспіль вихід в плей-офф на ЧС або Євро.

Нема сумнівів, що Португалії буде нелегко проти такого організованого суперника. Захист швейцарців в змозі зв'язати ноги Роналду, Фелішу та Фернандешу, а не надто надійний захист опонента подарує моменти для Емболо чи Шакірі. Від матчу не варто очікувати багато голів, а скоріше чимало боротьби.

Якщо португальці заб'ють в першому таймі, гра піде по їхньому плану. Якщо ж ні, цілком ймовірна сенсація у цій грі, адже Швейцарія вчепиться зубами за свій шанс. будь він в основний час, екстратаймах чи навіть серії пенальті.

Історія зустрічей. Португалія і Швейцарія відіграли 25 очних зустрічей і невелика перевага у них на боці "нейтралів" – 11 перемог проти дев'яти у лузітан. Ще п'ять матчів завершились внічию. Лише цього року команди зустрічались двічі в Лізі націй, де обмінялись домашніми перемогами – 4:0 в Португалії та 1:0 у Швейцарії.