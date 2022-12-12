На каждый чемпионат мира представляют отдельный мяч. Учитывая, что контракт с ФИФА имеет компания adidas, что и мячи на турнире тоже от них.

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На ЧМ-2022 adidas представила мяч, получивший название "Al Rihla". С арабского это переводится как "путешествие". Однако на финальный поединок компания представила другой мяч – "Al Hilm", который переводится как "мечта".

Особых отличий между мячами нет. Там тоже использованы те же технологии, что и в предшественнике, среди которых "Connected Ball", который позволяет лучше определять офсайды у игроков во время игры благодаря полуавтоматической системе.

Единственное отличие – использование цветов. Если у "Al Rihla" преобладал белый и синий цвет, то у "Al Hilm" на золотистом фоне будут узоры бордового цвета, который есть на флаге Катара.

Несмотря на то, что это официальный матч финала, он будет использован и в полуфинальных поединках. Первым новым мячом сыграют сборные Аргентины и Хорватии, чей матч запланирован на 13 декабря. 14 декабря состоится один полуфинал, где борьбу за выход в финал будут вести Марокко и Франция. А сам финал пройдет уже 18 декабря.